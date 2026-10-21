ఏపీలో ప్రసిద్ధి చెందిన లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా?

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శ్రీ మద్దిలేటి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం (Maddileti Narasimha Swamy Temple)
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శ్రీ మద్దిలేటి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నంద్యాల జిల్లా (గతంలో కర్నూలు జిల్లా) బేతంచెర్ల మండలం, ఆర్.ఎస్. రంగాపురం సమీపంలో మద్దిలేరు వాగు ఒడ్డున వెలసిన ప్రసిద్ధ స్వయంభు క్షేత్రం.
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పుట్ట నుండి వెలసిన స్వయంభు లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిగా ఇక్కడ పూజలందుకుంటారు.
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స్వామివారు కన్నప్ప దొరకు ఉడుము రూపంలో దర్శనమిచ్చారని, అందుకే ఈ ప్రాంతానికి, స్వామికి 'మద్దిలేటి' అనే పేరు వచ్చిందని ప్రతీతి.
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ఆలయ సమీపంలో 'కోతుల గుండం', 'తిరుగుడు గుండం' వంటి సహజ జలపాతాలు ఉన్నాయి.
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ఉదయం 06:00 నుండి మధ్యాహ్నం 01:00 వరకు...సాయంత్రం 04:00 నుండి రాత్రి 08:00 వరకు
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ఈ వారాల్లో భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి.
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ముక్కోటి ఏకాదశి సందర్భంగా వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు.
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శ్రీ మద్దిలేటి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయానికి చేరుకోవడానికి రోడ్డు మరియు రైలు మార్గాల ద్వారా చక్కని ప్రయాణ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.
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హైదరాబాద్ నుండి ఆలయం సుమారు 287 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది.
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