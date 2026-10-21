 ఏపీలో ప్రసిద్ధి చెందిన లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? | Sri Maddileti Lakshmi Narasimha Swamy Temple A Famous Self Manifested Shrine In AP, Know Interesting Facts In Photos Story | Sakshi
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ఏపీలో ప్రసిద్ధి చెందిన లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా?

Oct 21 2026 8:59 AM | Updated on Oct 21 2026 9:37 AM

Maddileti Narasimha Swamy Temple R S Rangapuram in Kurnool District1
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శ్రీ మద్దిలేటి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం (Maddileti Narasimha Swamy Temple)

Maddileti Narasimha Swamy Temple R S Rangapuram in Kurnool District2
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శ్రీ మద్దిలేటి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నంద్యాల జిల్లా (గతంలో కర్నూలు జిల్లా) బేతంచెర్ల మండలం, ఆర్.ఎస్. రంగాపురం సమీపంలో మద్దిలేరు వాగు ఒడ్డున వెలసిన ప్రసిద్ధ స్వయంభు క్షేత్రం.

Maddileti Narasimha Swamy Temple R S Rangapuram in Kurnool District3
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పుట్ట నుండి వెలసిన స్వయంభు లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిగా ఇక్కడ పూజలందుకుంటారు.

Maddileti Narasimha Swamy Temple R S Rangapuram in Kurnool District4
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స్వామివారు కన్నప్ప దొరకు ఉడుము రూపంలో దర్శనమిచ్చారని, అందుకే ఈ ప్రాంతానికి, స్వామికి 'మద్దిలేటి' అనే పేరు వచ్చిందని ప్రతీతి.

Maddileti Narasimha Swamy Temple R S Rangapuram in Kurnool District5
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ఆలయ సమీపంలో 'కోతుల గుండం', 'తిరుగుడు గుండం' వంటి సహజ జలపాతాలు ఉన్నాయి.

Maddileti Narasimha Swamy Temple R S Rangapuram in Kurnool District6
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ఉదయం 06:00 నుండి మధ్యాహ్నం 01:00 వరకు...సాయంత్రం 04:00 నుండి రాత్రి 08:00 వరకు

Maddileti Narasimha Swamy Temple R S Rangapuram in Kurnool District7
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ఈ వారాల్లో భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి.

Maddileti Narasimha Swamy Temple R S Rangapuram in Kurnool District8
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ముక్కోటి ఏకాదశి సందర్భంగా వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు.

Maddileti Narasimha Swamy Temple R S Rangapuram in Kurnool District9
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శ్రీ మద్దిలేటి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయానికి చేరుకోవడానికి రోడ్డు మరియు రైలు మార్గాల ద్వారా చక్కని ప్రయాణ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.

Maddileti Narasimha Swamy Temple R S Rangapuram in Kurnool District10
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హైదరాబాద్ నుండి ఆలయం సుమారు 287 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది.

Maddileti Narasimha Swamy Temple R S Rangapuram in Kurnool District11
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Maddileti Narasimha Swamy Temple R S Rangapuram in Kurnool District23
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# Tag
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