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శ్రీ భూసమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం ఆలయం.
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ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కృష్ణా జిల్లా, గుడ్లవల్లేరు మండలం, డోకిపర్రు గ్రామంలో ఉన్న ఒక ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం. దీనిని భక్తులు 'అభినవ తిరుపతి'గా కూడా పిలుస్తారు.
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ఆలయంలో నిత్య కళ్యాణం, మాస కళ్యాణ ఉత్సవాలు, తులాభారం వంటి ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి.
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భోగి రోజున గోదాదేవిని భూదేవిగా పూజించి గోదా కళ్యాణం నిర్వహిస్తారు.
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కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా దీపోత్సవం వంటి విశేష కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి.
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