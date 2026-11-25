సాక్షి, మహబూబాబాద్: కార్తీక సోమవారం వేళ ఇ
..అయితే ఓడిన వారిని గెలిచినట్లు చూపిస్తే సరి!
2024లో జరిగిన దానిపై ఎవరేమన్నా.. ఇంకో రెండేళ్లు నెట్టేస్తాంలెండి!!
ఇటీవల రామాయణ సినిమా విడుదల అయిన తరువాత ట్రెండ్ అవుతున్న ప్రదేశాల్లో కేరళలోని జటాయు ఎర్త్ సెంటర్ కూడా ఒకటి.
దోహా: కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ (148 బంతుల్లో 100; 7 ఫోర్లు, 1 స
నా భార్య నాపై నా కుటుంబంపై హైదరాబాదు�...
మిస్ యూనివర్స్ పోటీల్లో ప్యూర్టో ర...
పిలిభిత్: ఉత్తరప్రదేశ్లోని పిలిభి...
ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద పశువుల సంతలలో ఒ...
లండన్: బ్రిటన్ యువరాజు ప్రిన్స్ వ�...
గువాహటి: అస్సాంలోని కోక్రాఝర్ జిల్లా...
ప్రేమ, తోడు అనేవి జీవితంలో ఏ వయసులోనై�...
ఇక జీవించడం కష్టం అన్న క్షణాలనుంచి 365 �...
ప్యూర్టో రికోలోని శాన్ జువాన్లో జరి...
అమృత్సర్: పంజాబ్లో గురునానక్ జయం...
ఇరాన్లో 'పరువు హత్య' (honour killing)గా భావిస్త...
భోజ్పుర్: బిహార్లోని భోజ్పుర్ జిల...
శీతాకాలం అంటేనే చలిచలిగా..నెమ్మదిగా �...
ఢాకా: బంగ్లాదేశ్లో మీజిల్స్ (తట్టు) ...
కొందరికే పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయంటే..ద�...
ఢిల్లీలోని జామా మసీదు పోలీస్ స్టేషన్...
ఢిల్లీ : పంజాబ్లో త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన�...
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: బాజా భజంత్రీలు, బం...
ముంబై: కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాం�...
ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో స్మార్ట్ఫో�...
దుబాయ్లో చీర కట్టుకుని రెండు ప్రధాన...
తాడేపల్లి : స్వాతంత్ర్య పోరాట యోధుడు ...
సిక్కు మత స్థాపకుడు గురునానక్ దేవ్...
భారీ ఎత్తున చేపట్టిన పునర్వ్యవస్థీక...
న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కార�...
ముంబై: పేదరికం అతడి పట్టుదలను ఓడించల�...
న్యూఢిల్లీ: నేపాల్లో నేటి (మంగళవారం) ...
సహరన్పూర్: ఉత్తరప్రదేశ్లోని సహరన�...
వాషింగ్టన్: టెక్ దిగ్గజం ఎలాన్ మస�...
Nov 25 2026 5:04 PM | Updated on Nov 25 2026 5:12 PM
(Images Source : Instagram/kajalaggarwalofficial)
దుబాయ్లో కాజల్.. చెల్లితో సందడి (ఫోటోలు)
కలర్ఫుల్ శారీల్లో మెరిసిన అక్కినేని కోడలు శోభిత.. (ఫోటోలు)
మిస్ యూనివర్స్ పోటీలు... కిరీటాన్ని గెలుచుకున్న జెన్నిఫర్ బారెటో (ఫోటోలు)
భోగి మ్యూజికల్ ఈవెంట్లో డింపుల్ హయాతి గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో వైభవంగా జ్వాలాతోరణోత్సవం (ఫోటోలు)
నాది ఇదే చివరి వీడియో కావొచ్చు..! ఘటనపై న్యాయవాది స్వర్ణలత సంచలన కామెంట్స్
రేషన్ షాపుల్లో భారీ స్కామ్...?
30 ఏళ్లకే రిటైర్మెంట్ ! ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ తెలిస్తే.. మైండ్ బ్లాక్!
కాటికి కాలు చాపే వయసులో...! 2029 లో ఉంటాది అసలు సినిమా..
తప్పు చేస్తున్నావ్ లోకేష్... నీ అయ్యా ఏమైనా పుడింగి అనుకున్నావా..?