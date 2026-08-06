 ఏపీలో అద్భుత రాతి కొండ... ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు) | Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos | Sakshi
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పరమేశ్వరుడిని చేరుకోవాలంటే సాహసం చేయాల్సిందే... ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Aug 6 2026 11:17 AM | Updated on Aug 6 2026 11:22 AM

Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos1
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పులిగుండు రాతి కొండ (Puligundu Rock Mountain)

Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos2
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ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని చిత్తూరు జిల్లా పెనుమూరు సమీపంలో ఉన్న పులిగుండు రాతి కొండ ఒక అద్భుతమైన జంట శిఖరాల భారీ రాతి నిర్మాణం.

Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos3
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ఇది చుట్టుపక్కల భూభాగం కంటే దాదాపు 1,000 అడుగుల (320 మీటర్లు) ఎత్తులో ఉంటుంది.

Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos4
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తిరుపతికి సుమారు 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ ప్రదేశం అడ్వెంచర్ ట్రెక్కింగ్ మరియు ప్రకృతి ప్రియులకు ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది.

Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos5
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ఇవి నిటారుగా ఉండే రెండు పెద్ద రాతి టవర్లు. వీటిని ఒక చిన్న వంతెన లాంటి నిర్మాణం కలుపుతుంది.

Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos6
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కొండపై శిఖరం వద్ద ప్రశాంతమైన పులిగుంటేశ్వర ఆలయం ఉంది.

Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos7
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ఇనుప నిచ్చెనలు, గుహల వంటి ఇరుకైన మార్గాలు, రాళ్ల మధ్య ప్రయాణం ఒక మంచి అనుభూతిని ఇస్తుంది.

Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos8
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శిఖరం పైనుండి చుట్టుపక్కల ప్రకృతి దృశ్యాలు 360 డిగ్రీల కోణంలో అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి.

Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos9
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ఈ ట్రెక్ చాలా పొడవుగా లేనప్పటికీ, కొన్ని చోట్ల నిటారుగా మరియు సవాలుగా ఉంటుంది.

Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos10
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ఈ నిటారుగా ఉండే ఎక్కడంలో ట్రెక్కింగ్ చేసేవారికి సహాయపడటానికి ఇనుప నిచ్చెనలు, తాళ్ళు మరియు లోహపు ఆధారాలు ఉన్నాయి. కొన్ని ప్రదేశాలు జారే అవకాశం ఉన్నందున, గుంపులుగా ఎక్కడం మంచిది.

Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos11
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ఈ ప్రదేశం చెన్నై, నెల్లూరు, తిరుపతి మరియు చిత్తూరులో నివసించే వారికి సమీపంలో ఉంటుంది. దీనిని ఒకే రోజులో పూర్తి చేయవచ్చు.

Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos12
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Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos13
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Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos14
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Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos15
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Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos16
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Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos18
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Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos19
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Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos20
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Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos25
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