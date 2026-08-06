 ‘అనకాపల్లి’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ముఖ్య అతిథిగా సోనూ సూద్ (ఫొటోలు) | Sonu Sood Attends Anakapalli Movie Pre Release Event, Launches Dirty Gangsters Song, Photos Inside | Sakshi
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‘అనకాపల్లి’లో సోనూ సూద్ కి ఘన స్వాగతం (ఫొటోలు)

Aug 6 2026 8:47 AM | Updated on Aug 6 2026 9:34 AM

Anakapalli Movie Pre Release Event HD Photos1
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విక్రమ్‌ సహిదేవ్, 'శ్రీ చిదంబరం గారు' ఫేమ్ సంధ్యా వశిష్ట జంటగా నటించిన సినిమా 'అనకాపల్లి'.

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ప్రముఖ దర్శకుడు త్రినాథరావు నక్కిన తన మిత్రుడు కాండ్రేగుల నాయుడుతో కలిసి ఈ సినిమాను నిర్మించారు.

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ఈ సినిమాతో ఖగేష్‌ తమ్మినేని దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు.

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బుధవారం రాత్రి అనకాపల్లిలో ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

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అనకాపల్లిలోని రావు గోపాలరావు కళాక్షేత్రంలో జరిగిన 'అనకాపల్లి' సినిమా వేడుకకు సోనూసూద్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

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ఈ సందర్భంగా ఆయన స్థానిక ప్రసిద్ధ నూకాలమ్మ ఆలయాన్ని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

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అలాగే 'డర్టీ గ్యాంగ్‌స్టర్స్' పాటను విడుదల చేసి, చిత్ర యూనిట్‌కు తన పూర్తి మద్దతు ప్రకటించారు.

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