 ఆర్టికల్ 370 రద్దుకు ఏడేళ్లు.. ప్రధాని మోదీ భావోద్వేగ సందేశం | PM Modi Marks 7th Anniversary Of Article 370 Abrogation | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆర్టికల్ 370 రద్దుకు ఏడేళ్లు.. ప్రధాని మోదీ భావోద్వేగ సందేశం

Aug 5 2026 1:44 PM | Updated on Aug 5 2026 1:44 PM

PM Modi Marks 7th Anniversary Of Article 370 Abrogation

న్యూఢిల్లీ: జమ్ము కశ్మీర్, లడఖ్‌ల ప్రయాణంలో ఆర్టికల్ 370 రద్దు ఒక ‘నిర్ణాయక నూతన అధ్యాయం’ అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అభివర్ణించారు. ఆర్టికల్ 370 రద్దుకు ఏడేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా బుధవారం ఆయన ఈ చారిత్రక నిర్ణయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. 2019 ఆగస్టు 5న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేసి, జమ్ము కశ్మీర్‌ను జాతీయ ప్రధాన స్రవంతిలో పూర్తిగా విలీనం చేసింది. ఈ ప్రత్యేక హోదా రద్దు ద్వారా దశాబ్దాలుగా ప్రాథమిక రాజ్యాంగ హక్కులకు దూరంగా ఉన్న మహిళలు, అట్టడుగు వర్గాలకు సాధికారత లభించిందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు.
 

‘ఎక్స్’ వేదికగా స్పందించిన ప్రధాని మోదీ, ఏడేళ్ల కిందట ఇదే రోజున ఆర్టికల్ 370, 35(ఏ) చరిత్రలో కలిసిపోయాయని, నాటి నుంచి జమ్ము కశ్మీర్, లడఖ్ ప్రజల జీవితాల్లో సమూల మార్పులు వచ్చాయని అన్నారు. మౌలిక వసతులు విస్తరించడంతోపాటు విద్య, వైద్యం, పారిశ్రామిక రంగాల్లో, క్రీడల్లో నూతన అవకాశాలు మెరుగయ్యాయని చెప్పారు. నేడు దేశం డాక్టర్ శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీ 125వ జయంతిని జరుపుకుంటున్న సందర్భంలో ఈ ఆగస్టు 5వ తేదీకి మరింత ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుందని అన్నారు. దేశ సమైక్యత కోసం ఆయన చేసిన త్యాగం తరతరాలకు స్ఫూర్తిదాయకమని కొనియాడారు. జమ్ము కశ్మీర్, లడఖ్ ప్రాంతాల సర్వతోముఖాభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ప్రధాని పునరుద్ఘాటించారు.

ఇది కూడా చదవండి: ఎంబీబీఎస్‌ గైనకాలజీ పేపర్‌ లీక్‌?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అందాల ఆషికా రంగనాథ్ పుట్టినరోజు స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 2

పట్టుచీరలో బుట్టబొమ్మలా తెలుగు హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 3

'వారణాసి' షూటింగ్ చేసిన చోట 'దృశ్యం' పాప (ఫొటోలు)
photo 4

బన్నీ 'వరుడు' హీరోయిన్ ఇప్పుడెలా ఉందో చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 5

హ హ హాసిని బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan About Tabaco Farmers Problems 1
Video_icon

రైతుల కోసం నేను నిలబడతా గిట్టుబాటు ధర ఎలా రాదో చూస్తా!
YS Jagan Interact With Tobacco Farmers at Devarapalli 2
Video_icon

మీరు వస్తున్నారని 10 రూపాయలు పెంచారు.. పొగాకు రైతులతో జగన్
LIVE: YS Jagan Press Meet at Devarapalli 3
Video_icon

LIVE: జగన్ ప్రెస్ మీట్ @ దేవరపల్లి

Watch Live YS Jagan Mohan Reddy Press Meet At Devarapalli 4
Video_icon

Watch Live: దేవరపల్లిలో YS జగన్ ప్రెస్ మీట్
CM CM Slogans By Crowd In YS Jagan Devarapalli Tour 5
Video_icon

సీఎం.. సీఎం నినాదాలతో హోరెత్తిన దేవరపల్లి
Advertisement
 