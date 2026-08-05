 అత్యాచార ఆరోపణలు.. మూకదాడిలో యువకుడు మృతి | Jharkhand Mob Lynching Minor Girls Allegation Triggers Fatal Attack | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అత్యాచార ఆరోపణలు.. మూకదాడిలో యువకుడు మృతి

Aug 5 2026 11:55 AM | Updated on Aug 5 2026 12:02 PM

Jharkhand Mob Lynching Minor Girls Allegation Triggers Fatal Attack

ఛత్రా: జార్ఖండ్‌లోని ఛత్రా జిల్లాలో  ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. ఒక మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం, నిర్బంధం ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఒక యువకునిపై ఆగ్రహించిన గ్రామస్తుల అతనికిపై దాడికి దిగారు. ఈ ఘటనలో ఆ యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మృతుడి తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సోమవారం రాత్రి గ్రామానికి చెందిన ఒక బాలిక కనిపించకుండా పోయింది. మంగళవారం ఉదయం ఆమె ఆచూకీ లభించగా, సదరు యువకుడు తనను ఇంట్లో నిర్బంధించి లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడని ఆమె ఆరోపించింది.

దీంతో సుమారు 100 నుంచి 150 మంది గ్రామస్తులు యువకుడి ఇంటిని చుట్టుముట్టారు. ఆ యువకుడి తల్లిదండ్రులను కట్టేసి దాడికి పాల్పడ్డారు. వారిని రక్షించేందుకు ప్రయత్నించిన యువకుడిపై కర్రలు, రాళ్లతో విచక్షణా రహితంగా దాడి చేశారు. ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన యువకుడిని పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించగా, అప్పటికే మృతి చెందినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.

ఈ ఘటనపై మృతుడి తండ్రి ఫిర్యాదు ఆధారంగా 56 మందిపై పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనలో ఇప్పటివరకు 10 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు బ్లాక్ డెవలప్‌మెంట్ ఆఫీసర్ (బీడీఓ) డియోలాల్ ఒరాన్ తెలిపారు. బాలికను వైద్య పరీక్షలకు తరలించామని, నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే పూర్తి వివరాలు వెల్లడవుతాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా భారీ పోలీసు బలగాలను మోహరించారు.

ఇది కూడా చదవండి: జంతర్ మంతర్‌లో పెట్రోల్ బాంబులతో దాడికి ప్లాన్

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'వారణాసి' షూటింగ్ చేసిన చోట 'దృశ్యం' పాప (ఫొటోలు)
photo 2

బన్నీ 'వరుడు' హీరోయిన్ ఇప్పుడెలా ఉందో చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 3

హ హ హాసిని బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 4

గోల్డ్ కలర్ డ్రెస్‌లో అదరగొట్టిన తెలుగుగమ్మాయి.. ఈషా రెబ్బా (ఫొటోలు)
photo 5

భిక్షు యాదవ్‌, రాస్‌ బిహారీ.. ప్రదీప్‌ రావత్‌లోని మరో కోణం ఇది (ఫొటోలు)

Video

View all
Umpire Anil Chaudhary About Virat Kohli And Gautam Gambhir 1
Video_icon

Kohli Vs Gambhir.. ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే? 13 ఏళ్ల తర్వాత నిజం బయటపెట్టిన అంపైర్
YSRCP Leader Pamula Pushpa Srivani Open Challenge To Nara Lokesh 2
Video_icon

నీకు దమ్ముంటే.. DSC స్కాంపై సీబీఐ విచారణకు సిద్ధమా
Gokul Agro Stock Gives 1100 Returns In 5 Years 3
Video_icon

లక్ష పెడితే 12 లక్షలు.. స్టాక్ మార్కెట్ లో మరో సెన్సేషన్
YS Jagan Mohan Reddy Mass Craze At Devarapalli ‪ 4
Video_icon

వైఎస్ జగన్ రాకతో పోటెత్తిన దేవరపల్లి
YS Jagan Goosebumps Video At Devarapalli Tour 5
Video_icon

దేవరపల్లిలో అడుగుపెట్టిన జగన్... హెలికాప్టర్ దిగగానే..
Advertisement
 