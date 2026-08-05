 'వారణాసి' షూటింగ్ చేసిన చోట 'దృశ్యం' పాప (ఫొటోలు) | 'Drishyam' Child Star Visits the 'Varanasi' Shooting Location (Photos) | Sakshi
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'వారణాసి' షూటింగ్ చేసిన చోట 'దృశ్యం' పాప (ఫొటోలు)

Aug 5 2026 11:55 AM | Updated on Aug 5 2026 12:06 PM

'Drishyam' Child Star Visits the 'Varanasi' Shooting Location (Photos)1
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'దృశ్యం' బాలనటి ఎస్తర్.. 'వారణాసి' షూటింగ్ జరిగిన కెన్యాలోని మసాయ్ మరా అనే చోటుకి వెళ్లింది. సఫారీ ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆ ఫొటోలని పంచుకుంది.

'Drishyam' Child Star Visits the 'Varanasi' Shooting Location (Photos)2
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'Drishyam' Child Star Visits the 'Varanasi' Shooting Location (Photos)3
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'Drishyam' Child Star Visits the 'Varanasi' Shooting Location (Photos)4
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'Drishyam' Child Star Visits the 'Varanasi' Shooting Location (Photos)5
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'Drishyam' Child Star Visits the 'Varanasi' Shooting Location (Photos)6
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'Drishyam' Child Star Visits the 'Varanasi' Shooting Location (Photos)7
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'Drishyam' Child Star Visits the 'Varanasi' Shooting Location (Photos)10
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'Drishyam' Child Star Visits the 'Varanasi' Shooting Location (Photos)11
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'వారణాసి' షూటింగ్ చేసిన చోట 'దృశ్యం' పాప (ఫొటోలు)
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