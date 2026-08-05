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తెలుగు నటి ఈషా రెబ్బా (Eesha Rebba) ఇటీవల గోల్డ్ కలర్ డ్రెస్ మరియు మోడ్రన్, ట్రెడిషనల్ లుక్స్లో దిగిన కొత్త ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా, అవి నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
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అందంతో, సహజమైన నటనతో ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకున్న తెలుగు భామ ఈశా రెబ్బా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు.
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ఇప్పటికే పలు సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లలో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఈ భామ సోషల్ మీడియాలోనూ ఎంతో యాక్టివ్గా ఉంటుంది.
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ఎప్పటికప్పుడు తన లేటెస్ట్ ఫోటోషూట్లను అభిమానులతో పంచుకుంటూ నెట్టింట సందడి చేస్తుంటుంది.
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తాజాగా మరోసారి తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో కొన్ని అందమైన ఫొటోలను షేర్ చేసింది.
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(Images Source : Instagram / yourseesha)