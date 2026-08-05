 గోల్డ్ కలర్ డ్రెస్‌లో అదరగొట్టిన తెలుగుగమ్మాయి.. ఈషా రెబ్బా (ఫొటోలు) | Tollywood Actress Eesha Rebba Latest Photos Viral | Sakshi
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గోల్డ్ కలర్ డ్రెస్‌లో అదరగొట్టిన తెలుగుగమ్మాయి.. ఈషా రెబ్బా (ఫొటోలు)

Aug 5 2026 8:43 AM | Updated on Aug 5 2026 8:43 AM

Tollywood Actress Eesha Rebba Latest Photos Viral1
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తెలుగు నటి ఈషా రెబ్బా (Eesha Rebba) ఇటీవల గోల్డ్ కలర్ డ్రెస్ మరియు మోడ్రన్, ట్రెడిషనల్ లుక్స్‌లో దిగిన కొత్త ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా, అవి నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

Tollywood Actress Eesha Rebba Latest Photos Viral2
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అందంతో, సహజమైన నటనతో ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకున్న తెలుగు భామ ఈశా రెబ్బా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు.

Tollywood Actress Eesha Rebba Latest Photos Viral3
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ఇప్పటికే పలు సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లలో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఈ భామ సోషల్ మీడియాలోనూ ఎంతో యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది.

Tollywood Actress Eesha Rebba Latest Photos Viral4
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ఎప్పటికప్పుడు తన లేటెస్ట్ ఫోటోషూట్‌లను అభిమానులతో పంచుకుంటూ నెట్టింట సందడి చేస్తుంటుంది.

Tollywood Actress Eesha Rebba Latest Photos Viral5
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తాజాగా మరోసారి తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో కొన్ని అందమైన ఫొటోలను షేర్ చేసింది.

Tollywood Actress Eesha Rebba Latest Photos Viral6
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Tollywood Actress Eesha Rebba Latest Photos Viral7
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Tollywood Actress Eesha Rebba Latest Photos Viral8
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Tollywood Actress Eesha Rebba Latest Photos Viral9
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Tollywood Actress Eesha Rebba Latest Photos Viral10
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Tollywood Actress Eesha Rebba Latest Photos Viral11
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Tollywood Actress Eesha Rebba Latest Photos Viral12
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Tollywood Actress Eesha Rebba Latest Photos Viral13
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Tollywood Actress Eesha Rebba Latest Photos Viral14
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Tollywood Actress Eesha Rebba Latest Photos Viral15
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(Images Source : Instagram / yourseesha)

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