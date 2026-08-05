 చార్మినార్‌ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారికి బంగారు బోనం (ఫొటోలు) | Charminar Bonalu Celebrations At Bhagyalakshmi Temple | Sakshi
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చార్మినార్‌ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారికి బంగారు బోనం (ఫొటోలు)

Aug 5 2026 6:12 AM | Updated on Aug 5 2026 6:12 AM

Charminar Bonalu Celebrations At Bhagyalakshmi Temple1
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హైదరాబాద్ : చార్మినార్‌ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారికి మంగళవారం భక్తుల సందడి మధ్య బంగారు బోనం సమర్పించారు.

Charminar Bonalu Celebrations At Bhagyalakshmi Temple2
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మొదట జోగినిల నృత్యాలు, డప్పు చప్పుళ్లు, ఆటపాటలు, పోతురాజుల విన్యాసాల నడుమ బంగారు బోనాన్ని ఊరేగింపుగా ఆలయం వద్దకు తీసుకురాగా.. స్థానికులతో పాటు చార్మినార్‌ను దర్శించేందుకు వచ్చిన పర్యాటకులు కూడా ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.

Charminar Bonalu Celebrations At Bhagyalakshmi Temple3
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భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి బంగారు బోనంతోపాటు పట్టువ్రస్తాలు, ఒడి బియ్యం సమర్పించారు.

Charminar Bonalu Celebrations At Bhagyalakshmi Temple4
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