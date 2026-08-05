చార్మినార్‌ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారికి బంగారు బోనం (ఫొటోలు)

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హైదరాబాద్ : చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారికి మంగళవారం భక్తుల సందడి మధ్య బంగారు బోనం సమర్పించారు.
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మొదట జోగినిల నృత్యాలు, డప్పు చప్పుళ్లు, ఆటపాటలు, పోతురాజుల విన్యాసాల నడుమ బంగారు బోనాన్ని ఊరేగింపుగా ఆలయం వద్దకు తీసుకురాగా.. స్థానికులతో పాటు చార్మినార్ను దర్శించేందుకు వచ్చిన పర్యాటకులు కూడా ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.
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భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి బంగారు బోనంతోపాటు పట్టువ్రస్తాలు, ఒడి బియ్యం సమర్పించారు.
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