 హంసలా మెరిసిపోతూ సింగర్ శ్రేయాఘోషల్ (ఫొటోలు) | Shreya Ghoshal Shines Like a Swan in Stunning New Photos | Sakshi
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హంసలా మెరిసిపోతూ సింగర్ శ్రేయాఘోషల్ (ఫొటోలు)

Aug 4 2026 11:33 AM | Updated on Aug 4 2026 11:38 AM

Shreya Ghoshal Shines Like a Swan in Stunning New Photos1
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ప్రముఖ గాయని శ్రేయా ఘోషల్ తెల్లని డ్రస్‌లో హంసలా మెరిసిపోతూ కనిపించారు.

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