 మాళవిక బర్త్ డే.. అందం ఉంది కానీ అదృష్టమే! (ఫొటోలు) | Actress Malavika Mohanan Birthday Special Photos | Sakshi
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మాళవిక బర్త్ డే.. అందం ఉంది కానీ అదృష్టమే! (ఫొటోలు)

Aug 4 2026 10:34 AM | Updated on Aug 4 2026 10:45 AM

Actress Malavika Mohanan Birthday Special Photos1
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మాళవిక మోహనన్‌ని (Malavika Mohanan) చూడగానే భలే అందంగా ఉందే అనిపిస్తుంది. కానీ దానికి తగ్గ సక్సెస్ దొరకట్లేదు.

Actress Malavika Mohanan Birthday Special Photos2
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ఈ ఏడాది 'రాజాసాబ్'తో తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది గానీ వర్కౌట్ కావట్లేదు. (#HBDMalavikaMohanan)

Actress Malavika Mohanan Birthday Special Photos3
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గతంలో విజయ్ దేవరకొండతో ఓ మూవీ ప్రారంభమైంది కానీ అది షూటింగ్ వరకు కూడా వెళ్లలేదు.

Actress Malavika Mohanan Birthday Special Photos4
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దాదాపు 13 ఏళ్లుగా మలయాళ, తమిళ, తెలుగులో మూవీస్ చేస్తున్నప్పటికీ సరైన హిట్ లేదు.

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ఈ రోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న మాళవికకి .. ఇవే మా శుభాకాంక్షలు.

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(Images Source : Malavika Mohanan/ Facebook)

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