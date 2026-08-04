 హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల కుండపోత వాన (ఫొటోలు) | Heavy Rain Lashes Hyderabad Photos | Sakshi
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హైదరాబాద్ నగరమంతా వాన..పలు ప్రాంతాల్లో స్థంభించిన ట్రాఫిక్ (ఫొటోలు)

Aug 4 2026 7:04 AM | Updated on Aug 4 2026 7:04 AM

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హైదరాబాద్ : ఇన్నాళ్లూ ఒకచోట కురిసి మరోచోట మొండిచేయి చూపిన వరుణుడు సోమవారం మాత్రం నగరం అంతటినీ కరుణించాడు.

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ఉదయం నుంచి పొడిగా ఉన్న వాతావరణం సాయంత్రానికి మారిపోయింది. పలుచోట్ల కుండపోత వాన కురిసింది.

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అర్ధరాత్రి వరకు కూడా వాన ఉధృతి తగ్గలేదు. పాతబస్తీలో సగటున 4 నుంచి 5 సెం.మీ కురిసింది.

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గంటల వ్యవధిలో ప్రధాన రహదారులు చెరువులను తలపించాయి. రాయదుర్గం, మాదాపూర్, ఐటీ కారిడార్‌లతో పాటు కూకట్‌పల్లి, సికింద్రాబాద్, బేగంపేట్, దిల్‌సుఖ్‌నగర్, ఖైరతాబాద్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురింది.

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పోలీస్‌ కమిషనర్‌ సజ్జనర్‌ సోమవారం రాత్రి మాసబ్‌ట్యాంక్‌ చౌరస్తాలో ట్రాఫిక్‌ సరళిని పరిశీలించారు.

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ఆర్టీసీ క్రాస్‌ రోడ్డులోని రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ కార్యాలయం ఆవరణ చెరువును తలపించింది.

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# Tag
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