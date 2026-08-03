 కొత్త మంత్రులు వీళ్లే | New Cabinet Ministers In Karnataka | Sakshi
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కొత్త మంత్రులు వీళ్లే

Aug 3 2026 7:28 PM | Updated on Aug 3 2026 7:28 PM

కొత్త మంత్రులు వీళ్లే

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