'ఉయ్యాలా జంపాలా' సినిమాతో నటిగా మారి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తెలుగమ్మాయి పునర్నవి.. ఆపై పలు మూవీస్ చేసింది.
సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షల ఫలితాల్లో స్నేహబంధం సాధించిన అద్భుత విజయమిది.
అత్యంత శీతలమైన, సుదూర ప్రాంతమైన అంటార్కిటిలో టూర్ గైడ్గా పనిచేయడం చాలా మంది
సొంతిల్లు ఎవరికైనా జీవిత కల. అదే ప్రాపర్టీ ధరలు ఆకాశాన్నంటే బెంగళూరు లాంటి నగరంలో అయితే..
ఇల్లు అంటే చాలా మందికి జీవితంలో అతిపెద్ద ఆస్తి.
సినిమాల్లోనూ, టీవీల్లోనూ చూస్తుంటాం ...
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Aug 3 2026 5:26 PM | Updated on Aug 3 2026 5:33 PM
గతంలో తెలుగులోనూ హీరోయిన్గా చేసిన మలయాళ బ్యూటీ భావన.. గ్లామరస్ లుక్స్లో ఆకట్టుకుంటోంది. 40 ఏళ్ల వయసులోనూ అందంగా మెప్పిస్తోంది.
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