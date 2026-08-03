 ఈ హీరోయిన్‌కి 40 ఏళ్లంటే నమ్మడం చాలా కష్టం! (ఫొటోలు) | Hard to Believe This Actress Is 40! (Photos) | Sakshi
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ఈ హీరోయిన్‌కి 40 ఏళ్లంటే నమ్మడం చాలా కష్టం! (ఫొటోలు)

Aug 3 2026 5:26 PM | Updated on Aug 3 2026 5:33 PM

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గతంలో తెలుగులోనూ హీరోయిన్‌గా చేసిన మలయాళ బ్యూటీ భావన.. గ్లామరస్ లుక్స్‌లో ఆకట్టుకుంటోంది. 40 ఏళ్ల వయసులోనూ అందంగా మెప్పిస్తోంది.

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