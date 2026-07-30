హైదరాబాద్ : అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం...అదిగో పులి (ఫొటోలు)

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హైదరాబాద్ : జూ పార్క్లో (Nehru Zoological Park) బుధవారం అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు. (International Tiger Day)
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డ్రాయింగ్, పెయింటింగ్, వాస్యరచన, వక్తృత్వం, క్విజ్, పులులపై డిబేట్లో విజేతలుగా నిలిచిన తమ విద్యార్థులకు నాజర్, వీఐపీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ ప్రతినిధులు బహుమతులను అందజేశారు.
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విద్యార్థులు, సందర్శకులకు పులుల గురించి ఆనిమల్ కీపర్లు వివరించారు.
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బయోస్కోప్ వద్ద 50 అడుగుల బ్యానర్పై సంతకాలు పులులపై నినాదాలు రాయడంలో విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.
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