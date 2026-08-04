 సింహాచలం ఆలయంలో సింగర్ మంగ్లీ ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు) | Singer Mangli Offers Special Prayers at Simhachalam Temple in Vizag (Photos) | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సింహాచలం ఆలయంలో సింగర్ మంగ్లీ ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)

Aug 4 2026 5:22 PM | Updated on Aug 4 2026 5:24 PM

Singer mangli visited In simhachalam temple Photos1
1/6

సింహాచలం ఆలయంలో సింగర్ మంగ్లీ ప్రత్యేక పూజులు చేసింది.

Singer mangli visited In simhachalam temple Photos2
2/6

వైజాగ్‌లోని ఆలయానికి వెళ్లిన ఆమె స్వామివారికి మొక్కులు చెల్లించుకుంది.

Singer mangli visited In simhachalam temple Photos3
3/6

ఈ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

Singer mangli visited In simhachalam temple Photos4
4/6

Singer mangli visited In simhachalam temple Photos5
5/6

Singer mangli visited In simhachalam temple Photos6
6/6

# Tag
Singer Mangli visited simhachalam temple Photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సింహాచలం ఆలయంలో సింగర్ మంగ్లీ ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)
photo 2

వయసుతో పాటు అందమూ పెరుగుతోంది! (ఫొటోలు)
photo 3

ట్రెండింగ్‌లో ఉదయ్‌నిధి.. భార్య కృతికా, పిల్లలను చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 4

హంసలా మెరిసిపోతూ సింగర్ శ్రేయాఘోషల్ (ఫొటోలు)
photo 5

మాళవిక బర్త్ డే.. అందం ఉంది కానీ అదృష్టమే! (ఫొటోలు)

Video

View all
Advocate Ponnavolu Sudhakar Reddy Shocking Comments On Gade Sai Krishna Case 1
Video_icon

సాయి కృష్ణ కేసును మమ అనిపించారు పొన్నవోలు షాకింగ్ నిజాలు
Kodali Nani About Prashanth Kishor Victory In Bihar 2
Video_icon

PK విజయానికి కారణం వాళ్లే.. కొడాలి నాని ఫస్ట్ రియాక్షన్
Big Shock To Chandrababu TDP Leader Joins YSRCP Presence of YS Jagan 3
Video_icon

బాబుకి దిమ్మ తిరిగే షాక్.. YSRCPలో చేరిన టీడీపీ కీలక నేత
Kodali Nani Serious Warning To Chandrababu And Nara Lokesh 4
Video_icon

బాబుకు 7 ఏళ్లు జైలు శిక్ష ...! కొడాలి నాని మాస్ వార్నింగ్
Kodali Nani SENSATIONAL Comments On Chandrababu And Nara Lokesh 5
Video_icon

జగన్ ను అరచేతితో ఆపేద్దాం అనే.. సొంత భార్య దుస్తులు చించేసే పార్టీ
Advertisement