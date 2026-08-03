 అంగరంగ వైభవంగా పాతబస్తీలో ఘనంగా ఘటాల ఊరేగింపు (ఫొటోలు) | Ashadam Bonalu 2026 Festival in Hyderabad Photos | Sakshi
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అంగరంగ వైభవంగా పాతబస్తీలో ఘనంగా ఘటాల ఊరేగింపు (ఫొటోలు)

Aug 3 2026 7:26 AM | Updated on Aug 3 2026 7:26 AM

Ashadam Bonalu 2026 Festival in Hyderabad Photos1
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హైదరాబాద్ : చార్మినార్ ఆషాఢ మాసం బోనాల జాతర ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం సాయంత్రం పాతబస్తీలో అమ్మవారి ఘట స్థాపన ఊరేగింపు అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది.

Ashadam Bonalu 2026 Festival in Hyderabad Photos2
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భాగ్యనగర్‌ శ్రీ మహంకాళి జాతర బోనాల ఉత్సవాల ఉమ్మడి దేవాలయాల ఊరేగింపు కమిటీ చైర్మన్‌ మల్యాల మధుసూదన్‌ యాదవ్‌ ఆధ్వర్యంలో శాలిబండలోని కాశీ విశ్వనాథ దేవాలయం నుంచి అమ్మవారి ఘట స్థాపన సామూహిక ఊరేగింపు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు లాల్‌ దర్వాజా చౌరస్తాకు చేరుకుంది.

Ashadam Bonalu 2026 Festival in Hyderabad Photos3
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బాజా భజంత్రీల నడుమ పోతురాజుల నృత్యాలు, కళాకారుల విన్యాసాలు దారి పొడవునా భక్తులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి.

Ashadam Bonalu 2026 Festival in Hyderabad Photos4
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మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, ఆలేరు ఎమ్మెల్యే బీర్ల ఐలయ్య యాదవ్‌తో పాటు పలువురు అధికార, అనధికార ప్రముఖులు ఊరేగింపులో పాల్గొని స్వాగత వేదికపై నుంచి అమ్మవారి ఘటాలకు పూజలు నిర్వహించి స్వాగతం పలికారు.

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Ashadam Bonalu 2026 Festival in Hyderabad Photos15
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Ashadam Bonalu 2026 Festival in Hyderabad Photos18
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Ashadam Bonalu 2026 Festival in Hyderabad Photos19
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Ashadam Bonalu 2026 Festival in Hyderabad Photos20
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Ashadam Bonalu 2026 Festival in Hyderabad Photos21
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Ashadam Bonalu 2026 Festival in Hyderabad Photos28
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# Tag
Ashada Masam bonalu Bonalu celebrations bonalu festival Hyderabad Telangana photo gallery
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