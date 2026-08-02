శ్రీవారి సేవలో యాంకర్ లాస్య-మంజునాథ్ జంట(ఫోటోలు)

రిలయన్స్ జియో వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా వివిధ రకాల ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్లను అందిస్తోంది.
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Aug 2 2026 1:27 PM | Updated on Aug 2 2026 1:35 PM
యాంకర్ లాస్య తన భర్త మంజునాథ్ తో కలిసి ద్వారకా తిరుమల వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంను సందర్శించారు. ఈ ఫోటోలను తన ఇన్స్టాఖాతాలో షేర్ చేయగా..అవికాస్త వైరల్గా మారాయి.
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