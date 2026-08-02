 శ్రీవారి సేవలో యాంకర్ లాస్య-మంజునాథ్ జంట(ఫోటోలు) | Anchor Lasya and Husband Manjunath Perform Srivari Seva Photos | Sakshi
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శ్రీవారి సేవలో యాంకర్ లాస్య-మంజునాథ్ జంట(ఫోటోలు)

Aug 2 2026 1:27 PM | Updated on Aug 2 2026 1:35 PM

Anchor Lasya and Husband Manjunath Perform Srivari Seva Photos1
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యాంకర్ లాస్య తన భర్త మంజునాథ్ తో కలిసి ద్వారకా తిరుమల వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంను సందర్శించారు. ఈ ఫోటోలను తన ఇన్‌స్టాఖాతాలో షేర్‌ చేయగా..అవికాస్త వైరల్‌గా మారాయి.

Anchor Lasya and Husband Manjunath Perform Srivari Seva Photos2
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Anchor Lasya and Husband Manjunath Perform Srivari Seva Photos3
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Anchor Lasya and Husband Manjunath Perform Srivari Seva Photos4
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Anchor Lasya and Husband Manjunath Perform Srivari Seva Photos5
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Anchor Lasya and Husband Manjunath Perform Srivari Seva Photos6
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Anchor Lasya and Husband Manjunath Perform Srivari Seva Photos7
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Anchor Lasya and Husband Manjunath Perform Srivari Seva Photos8
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Anchor Lasya and Husband Manjunath Perform Srivari Seva Photos9
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Anchor Lasya and Husband Manjunath Perform Srivari Seva Photos12
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