సాక్షి, హైదరాబాద్: ప్రముఖ హీరోయిన్, పాన్ ఇండియా స్టార్ రష్
రిలయన్స్ జియో వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా వివిధ రకాల ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్లను అందిస్తోంది.
'ఉయ్యాలా జంపాలా' సినిమాతో నటిగా మారి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తెలుగమ్మాయి పునర్నవి.. ఆపై పలు మూవీస్ చేసింది.
అత్యంత శీతలమైన, సుదూర ప్రాంతమైన అంటార్కిటిలో టూర్ గైడ్గా పనిచేయడం చాలా మంది
స్వపక్షంలో కూడా ఒక ప్రతిపక్షం ఉన్నది సార్!!
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Aug 2 2026 11:15 AM | Updated on Aug 2 2026 11:53 AM
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