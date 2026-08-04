 బ్లూ శారీలో హీరోయిన్ అపర్ణ దాస్ బ్యూటీఫుల్ లుక్స్.. ఫోటోలు | Stunning Beauty Aparna Das Mesmerizes in a Traditional Saree (Photos) | Sakshi
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బ్లూ శారీలో హీరోయిన్ అపర్ణ దాస్ బ్యూటీఫుల్ లుక్స్.. ఫోటోలు

Aug 4 2026 6:19 PM | Updated on Aug 4 2026 6:29 PM

Aparna Das Stuns in a Gorgeous Blue Saree Photos1
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Aparna Das Stuns in a Gorgeous Blue Saree Photos2
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Aparna Das Stuns in a Gorgeous Blue Saree Photos3
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Aparna Das Stuns in a Gorgeous Blue Saree Photos4
4/13

Aparna Das Stuns in a Gorgeous Blue Saree Photos5
5/13

Aparna Das Stuns in a Gorgeous Blue Saree Photos6
6/13

Aparna Das Stuns in a Gorgeous Blue Saree Photos7
7/13

Aparna Das Stuns in a Gorgeous Blue Saree Photos8
8/13

Aparna Das Stuns in a Gorgeous Blue Saree Photos9
9/13

Aparna Das Stuns in a Gorgeous Blue Saree Photos10
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Aparna Das Stuns in a Gorgeous Blue Saree Photos11
11/13

Aparna Das Stuns in a Gorgeous Blue Saree Photos12
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Aparna Das Stuns in a Gorgeous Blue Saree Photos13
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Photos

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బ్లూ శారీలో హీరోయిన్ అపర్ణ దాస్ బ్యూటీఫుల్ లుక్స్.. ఫోటోలు
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