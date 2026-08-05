 పట్టుచీరలో బుట్టబొమ్మలా తెలుగు హీరోయిన్ (ఫొటోలు) | Telugu Actress Looks Like a Doll in a Silk Saree (Photos) | Sakshi
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పట్టుచీరలో బుట్టబొమ్మలా తెలుగు హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Aug 5 2026 12:10 PM | Updated on Aug 5 2026 12:18 PM

Telugu Actress Looks Like a Doll in a Silk Saree (Photos)1
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తెలుగు హీరోయిన్ బిందుమాధవి.. నారింజ రంగు పట్టుచీరలో బుట్టబొమ్మలా మెరిసిపోయింది.

Telugu Actress Looks Like a Doll in a Silk Saree (Photos)2
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Telugu Actress Looks Like a Doll in a Silk Saree (Photos)3
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Telugu Actress Looks Like a Doll in a Silk Saree (Photos)11
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