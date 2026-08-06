 మనిషికి బదులు ఏఐని బాస్‌గా పెడితే.. | New York Startup Loses 72000 After Replacing Human Boss With AI | Sakshi
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మనిషికి బదులు ఏఐని బాస్‌గా పెడితే..

Aug 6 2026 7:18 AM | Updated on Aug 6 2026 7:25 AM

New York Startup Loses 72000 After Replacing Human Boss With AI

ఆధునిక సాంకేతిక యుగంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) మన దైనందిన జీవితంలో ఒక భాగమైపోయింది. అయితే, ఒక కంపెనీ తన ఉద్యోగులకు బాస్‌గా ఏఐని నియమించి, భారీ మూల్యం చెల్లించుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. మానవ మేధస్సుకు, యంత్రాల శక్తికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని ఈ ఉదంతం కళ్లకు కట్టినట్లు చూపుతోంది.

ఏఐ చేతికి పగ్గాలు... అసలు ఏం జరిగింది?
న్యూయార్క్‌కు చెందిన ఒక ప్రముఖ స్టార్టప్ సంస్థ తన కార్యకలాపాలను పూర్తిగా డిజిటలైజ్ చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. ఇందులో భాగంగానే మానవ నిర్వాహకుడికి బదులుగా ఒక ఏఐ సిస్టమ్‌ను బాస్‌గా నియమించింది. ఉద్యోగులపై పని ఒత్తిడిని తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో వారికి అపరిమిత సెలవులను కూడా మంజూరు చేసింది. ఏఐ మరింత సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందని, ఉద్యోగుల స్వేచ్ఛను గౌరవిస్తుందని ఆ కంపెనీ యాజమాన్యం దృఢంగా నమ్మింది.

ఏఐని కంపెనీ ఎందుకు అంతలా నమ్మింది?
మానవులతో పోలిస్తే ఏఐ చాలా వేగంగా డేటాను విశ్లేషించగలదని, ఎలాంటి పొరపాట్లు లేకుండా పనులను కేటాయించగలదని కంపెనీ భావించింది. షెడ్యూళ్లను రూపొందించడంలో, రోజువారీ విధులను పర్యవేక్షించడంలో కృత్రిమ మేధ సిసలైన నాయకునిగా మారుతుందని అంచనా వేసింది. దీనివల్ల మేనేజర్ల సమయం ఆదా కావడంతో పాటు, ఉద్యోగులు మరింత ప్రశాంతంగా తమ విధులను నిర్వర్తించగలరని యాజమాన్యం భావించింది.

ప్రయోగం విఫలం... రూ.60 లక్షల భారీ నష్టం
కంపెనీ ఊహించినదానికి పూర్తిగా భిన్నమైన ఫలితాలు వచ్చాయి. మనిషి చేయగలిగిన బాధ్యతాయుతమైన పనులను ఏఐ నిర్వహించలేకపోయింది. ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన అపరిమిత స్వేచ్ఛ, సెలవుల కారణంగా సంస్థలో జవాబుదారీతనం పూర్తిగా కొరవడింది. పనులు సమయానికి పూర్తి కాకపోవడంతో కంపెనీ ఉత్పాదకత దెబ్బతిని, చివరికి సుమారు 60 లక్షల రూపాయల($72 000) మేర భారీ ఆర్థిక నష్టాన్ని చవిచూడాల్సి వచ్చింది.

నిపుణుల విశ్లేషణ... లోపం ఎక్కడ జరిగింది?
ఏఐ ఎంత అధునాతనమైనదైనా అది కేవలం ప్రణాళికలను మాత్రమే సిద్ధం చేయగలదని, మానవ భావోద్వేగాలను అర్థం చేసుకోలేదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఉద్యోగులను సరైన మార్గంలో నడిపించడానికి, వారిని ప్రేరేపించడానికి మానవ నాయకత్వం ఎంతో అవసరం. కేవలం సాంకేతికతపై ఆధారపడి సంస్థను నడపడం వల్ల ఉద్యోగులలో నిబద్ధత సడలిపోతుందని, ఈ ఘటనే ఇందుకు నిదర్శనమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఏఐ మానవ బాస్‌ల స్థానాన్ని భర్తీ చేయగలదా?
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఏఐ మానవ నిర్వాహకులకు ఎప్పటికీ ప్రత్యామ్నాయం కాలేదు. డేటా విశ్లేషణ, నివేదికల తయారీలో ఏఐ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. కానీ, క్లిష్ట సమయాల్లో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, బృందంలోని విభేదాలను పరిష్కరించడం, ఉద్యోగుల నైతిక స్థైర్యాన్ని పెంచడం వంటి సున్నితమైన అంశాలలో మానవ నాయకుడి పాత్ర అత్యంత కీలకం. ఏఐ మనుషులకు సహాయకారిగా ఉండగలదు కానీ, నాయకునిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించలేదు.

భవిష్యత్తులో కార్యాచరణ ఎలా ఉండాలి?
ఈ సంఘటన యావత్ కార్పొరేట్ ప్రపంచానికి ఒక కనువిప్పు లాంటిది. భవిష్యత్తు అనేది కేవలం ఏఐతో కూడుకున్నది కాదు, మానవులు, ఏఐ కలిసి పనిచేసే సంయుక్త విధానంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పునరావృతమయ్యే సాధారణ పనులను ఏఐకి అప్పగించి, కీలకమైన నిర్ణయాలు, బృందాల నిర్వహణను మానవ మేనేజర్లు చేపట్టాలి. ఈ సమతుల్యతే కంపెనీలను విజయం దిశగా నడిపిస్తుంది.

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