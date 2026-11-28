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ముంబై : 18వ జీక్యూ ఇండియా మెన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డ్స్ 2026 వేడుక ముంబైలో ఘనంగా జరిగింది.
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ఈ వేడుకలో ఏ.ఆర్. రెహమాన్ ఐకాన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ గా, పంకజ్ త్రిపాఠి యాక్టర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ గా ఎంపికయ్యారు.
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బాలీవుడ్ నటుడు బాబిల్ (Actor Babil)
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బనితా సంధు (Banita Sandhu)
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అమైరా దస్తూర్ (Amyra Dastur)
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మౌనీ రాయ్ (Mouni Roy)
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కుబ్రా సైత్ (Kubbra Sait)
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సోహా అలీ ఖాన్ (Soha Ali Khan)
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కృతి సనన్ (Kriti Sanon)
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రిచా చద్దా (Richa Chadha)
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పంకజ్ త్రిపాఠి (Pankaj Tripathi)
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జిమ్ సర్భ్ ( Jim Sarbh)
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మందిరా బేడీ (Mandira Bedi )
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విజయ్ వర్మ (Vijay Varma )
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రాహుల్ బోస్ (Rahul Bose)
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కరణ్ జోహార్ (Karan Johar)