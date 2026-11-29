పంచాయతీ ఎన్నికల అప్డేట్స్..
ఈసీ విధులు పోలీసు వ్యవస్థ చేతుల్లోకి వెళ్లాయా?: అవినాష్ రెడ్డి
- కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి కామెంట్స్
- పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణపై కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు
- వేంపల్లి, పెండ్లిమర్రి, వీరబల్లె మండలాల్లో ఎన్నికల నిర్వహణ తీరుపై అభ్యంతరం
- వేంపల్లిలో తెల్లవారుజామున 4 గంటల నుంచే పోలింగ్ ఏజెంట్లు బూతులకు చేరుకున్నారని వెల్లడి
- 5.30 గంటల ప్రాంతంలో టీడీపీ నాయకులు, పోలీసులు కలిసి తమ ఏజెంట్లను బయటకు పంపించారు
- బయట మండలాల నుంచి వచ్చిన టీడీపీ కార్యకర్తలకు పోలీసులే ఎస్కార్ట్ చేశారని విమర్శ
- పోలింగ్ బూతుల వద్ద ఓటర్ల నుంచి ఓటర్ స్లిప్పులు లాక్కుంటున్నారు
- స్వేచ్ఛగా ఓటు వేసేందుకు వచ్చిన ఓటర్లను వెనక్కి పంపిస్తున్నారని వ్యాఖ్య
- 29,500 మంది ఓటర్లు ఉన్న వేంపల్లిలో స్వేచ్ఛగా ఓటు వేసే పరిస్థితి లేదని ఆవేదన
- ఎన్నికల కమిషన్ విధులు పోలీసు వ్యవస్థ చేతుల్లోకి వెళ్లాయా? అని ప్రశ్న
- ఎస్ఈసీ, జిల్లా ఎన్నికల అధికారి, ఆర్వోలు స్పందించాలని డిమాండ్
- పులివెందుల మున్సిపాలిటీలో జరిగినట్లు దొంగ ఓట్ల ప్రక్రియకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపణ
- పెండ్లిమర్రి, వీరబల్లె మండలాల్లోనూ పోలింగ్ ఏజెంట్లను అడ్డుకుంటున్నారని ఆరోపణ
- బుజ్జిరెడ్డిపల్లె, అల్లిరెడ్డిపల్లె, చౌటుపల్లెల్లో లా అండ్ ఆర్డర్ సమస్యలపై ప్రస్తావన
- ఇప్పటికే జిల్లా ఎస్పీ దృష్టికి ఎన్నికల అక్రమాల అంశాన్ని తీసుకెళ్లామని వెల్లడి
- ఇప్పటికైనా పోలీసులు స్పందించి స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత పోలింగ్ జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి
పచ్చ ముఠా దాడులు..
- అనంతపురం:
- శింగనమల నియోజకవర్గంలో ఉద్రిక్తత
- యల్లనూరు మండల కేంద్రంలో వైఎస్సార్సీపీ పోలింగ్ ఏజెంట్లను అడ్డుకున్న టీడీపీ నేతలు
- పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఏజెంట్లుగా కూర్చొవద్దని హెచ్చరికలు
- ప్రశ్నించిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై రాళ్లతో దాడులు
- పోలీసుల సమక్షంలోనే రెచ్చిపోయిన టీడీపీ గూండాలు
- మాజీ మంత్రి శైలజానాథ్ను హౌస్ అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
వైఎస్సార్ జిల్లా..
- చింతలమడుగు పల్లె ఐదు బూతుల్లో వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్లపై టీడీపీ గుండాల దాడులు..
- ఐదు మంది ఏజెంట్లకు గాయాలు
- వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్లను బయటికి పంపించి బూతులకు తాళం వేసుకున్న టీడీపీ గూండాలు
- ఐదు బూతుల్లో రిగ్గింగ్కు పాల్పడుతున్న టీడీపీ ముఠా..
- వేంపల్లిలో తమ ఓటు హక్కు కల్పించలేదంటూ మహిళలు ఆగ్రహం..
- ఓటు వేయకుండా దొంగ ఓట్లు వేస్తున్నారు అంటూ మహిళల ఆగ్రహం.
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టీడీపీ రిగ్గింగ్..
- వేంపల్లి హై స్కూల్లో భారీగా రిగ్గింగ్..
- క్యూ లైన్లో ఓటర్ల లాగా టీడీపీ గూండాలు..
- ఓటు వేయడానికి భయపడుతున్న స్థానిక ఓటర్లు
వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్ల ధర్నా..
- వేంపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్ల ధర్నా.
- పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద భారీగా మోహరించిన టీడీపీ గూండాలు.
- వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్లను పోలింగ్ కేంద్రంలో నుండి దౌర్జన్యంగా పంపిస్తున్న పచ్చ గూండాలు
- టీడీపీ గుండాలకు వత్తాసు పలుకుతున్న పోలీసులు
- సేవ్ డెమోక్రసీ అంటూ నినాదాలు
వైఎస్సార్ జిల్లా..
- వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సతీష్ రెడ్డి హౌస్ అరెస్టు
- ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లకుండా గృహనిర్బంధం చేసిన పోలీసులు..
టీడీపీ గూండాల అరాచకం..
- వేంపల్లి చుట్టూ 50 వాహనాల్లో రాడ్లు, కర్రలతో స్వైర విహారం చేస్తున్న టీడీపీ గుండాలు
- ఓటర్లు బయటికి రాకుండా భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్న టీడీపీ అల్లరి మూకలు
- బాయ్స్ హై స్కూల్, శ్రీరామనగర్, చింతల మడుగుపల్లి పోలింగ్ బూతులను చుట్టుముట్టిన టీడీపీ గూండాలు.
- దగ్గరుండి టీడీపీ గూండాలు రిగ్గింగ్ చేసుకోవడానికి సహకరిస్తున్న పోలీసులు.
- చింతల మడుగుపల్లి పోలింగ్ బూత్లో వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్లను బయటకు తరిమేసిన పచ్చ బ్యాచ్
పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభం
పులివెందులలో ఉద్రిక్తత..
- పులివెందులలో ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డిని అడ్డుకుంటున్న పోలీసులు
- పోలీసుల ఏకపక్ష వైఖరిపై జిల్లా ఎస్పీతో ఫోన్ మాట్లాడిన అవినాష్ రెడ్డి
- తన వాహనం ఎక్కడానికి పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో ఇంటి వద్ద నుంచి పార్టీ ఆఫీసుకు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న అవినాష్ రెడ్డి
నేడు రెండో విడతలో పంచాయతీ ఎన్నికలు..
రెండో విడతలో 3,880 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు
ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లోనే ఎక్కువ చోట్ల ఎన్నికలు
ఉదయం 7 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు పోలింగ్
మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఎక్కడికక్కడే ఓట్ల లెక్కింపు
👉రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ కాసేపట్లో ప్రారంభం కానుంది. 83,52,338 మంది ఓటర్లు తీర్పు వెలువరించనున్నారు. 3,880 గ్రామ పంచాయతీల్లో సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల పదవులకు పోలింగ్ జరుగుతుంది. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఎక్కడికక్కడే ఓట్ల లెక్కింపు చేపడతారు. 41.05 లక్షల మంది పురుష ఓటర్లు, 42.46 లక్షల మంది మహిళా ఓటర్లు వారి ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు.
👉నాలుగు గ్రామీణ మండలాలే ఉన్న విశాఖపట్నం జిల్లా మినహా మిగిలిన 27 జిల్లాల్లో రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. రెండో విడతలో 4,975 పంచాయతీల్లో ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ జారీ కాగా, 1170 గ్రామాల్లో సర్పంచి పదవులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 1095 పంచాయతీల్లో సర్పంచి పదవులతో పాటు గ్రామంలోని వార్డు సభ్యుల పదవులన్నీ ఏకగ్రీవమయ్యాయని అధికారులు తెలిపారు. రెండు చోట్ల సర్పంచి పదవులకు ఎవరూ నామినేషన్లు వేయలేదు. దీంతో 3,803 గ్రామాల్లో సర్పంచి పదవులకు, 3,880 పంచాయతీల్లో వార్డులకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ పేర్కొంది.
👉రెండో విడతలో అత్యధికంగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో సర్పంచి పదవులకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. శ్రీకాకుళం జిల్లాలోనే 342 పంచాయతీల్లో, విజయనగరం జిల్లాలో 244 సర్పంచి పదవులకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. రెండో విడతలో అత్యల్పంగా పల్నాడు జిల్లాలో 52 పంచాయతీల్లో పోలింగ్ జరుగుతుంది. గుంటూరు, మార్కాపురం, బాపట్ల, వైఎస్సార్ కడప, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో వంద లోపు పంచాయతీల్లోనే ఈ విడతలో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి.