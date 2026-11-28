ప్రముఖ చిత్రకారుడు తోట వైకుంఠం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఒరిజినల్ పెయింటింగ్ని టాలీవుడ్ హీరో ఎన్టీఆర్ సొంతం చేసుకున్నాడు.
..సార్తో అంత అర్జంట్ పనంటే హైద్రాబాద్కు రా!
దేశవాళీ టీ20 టోర్నమెంట్ సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ-2026
సాక్షి కార్టూన్: 27-11-2026
టైటిల్: భోగి
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Nov 28 2026 1:15 PM | Updated on Nov 28 2026 1:15 PM
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