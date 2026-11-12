 ‘ఇడుపు కాయితం’ సినిమా టీజర్ విడుదల (ఫోటోలు) | Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘ఇడుపు కాయితం’ సినిమా టీజర్ విడుదల (ఫోటోలు)

Nov 12 2026 1:46 PM | Updated on Nov 12 2026 1:46 PM

Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga1
1/20

ప్రియదర్శి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న తాజా సినిమా ‘ఇడుపు కాయితం’ (Idupu Kayitham) టీజర్ తాజాగా విడుదలైంది.

Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga2
2/20

ప్రియదర్శి, సరసన నాగదుర్గ నటిస్తున్నారు.

Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga3
3/20

వంశీరెడ్డి దొండపాటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga4
4/20

సుకుమార్ రైటింగ్స్, బన్నీ వాస్ వర్క్స్ బ్యానర్లపై సుకుమార్, బన్నీ వాస్, తబితా సుకుమార్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga5
5/20

గ్రామీణ నేపథ్యం, పల్లెటూరి సంప్రదాయాలు, కుటుంబ విలువలు, భావోద్వేగాలు మరియు విడాకుల నేపథ్యంలో ఈ సినిమా కథ సాగుతున్నట్లు టీజర్ ద్వారా తెలుస్తోంది.

Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga6
6/20

ఈ సినిమాను డిసెంబర్ 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నారు.

Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga7
7/20

Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga8
8/20

Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga9
9/20

Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga10
10/20

Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga11
11/20

Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga12
12/20

Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga13
13/20

Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga14
14/20

Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga15
15/20

Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga16
16/20

Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga17
17/20

Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga18
18/20

Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga19
19/20

Idupu Kayitham Teaser Launch Event| Priyadarshi And Naga Durga20
20/20

# Tag
Idupu Kayitham Movie Teaser Launch Priyadarshi Pulikonda Naga Durga bunny vas shiva jyothi Sukumar Web Cinema Photos photo gallery viral photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఇడుపు కాయితం’ సినిమా టీజర్ విడుదల (ఫోటోలు)
photo 2

తెలుగు అందం.. పూజిత పొన్నాడ వైర‌ల్ ఫోటోలు

photo 3

ఆంధ్రా శబరిమలగా పిలవబడే అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫోటోలు)
photo 4

‘చంద్రయాన్’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

DNK ('దొంగ నా కొడుకు') మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Irumudi Heroine Priya Bhavani Shankar To Marry Longtime Boyfriend 1
Video_icon

ఇరుముడి హీరోయిన్ పెళ్లి! పెళ్లికొడుకు ఎవరంటే?
Why Did US Immigration Officials Separate This 8-Year-Old Boy 2
Video_icon

పసివాడి నిర్బంధం.. కుటుంబం నుంచి వేరుచేసి.. US అధికారుల నిర్వాకం
Choreographer Sekhar Master Car Accident At Shamshabad 3
Video_icon

శేఖర్ మాస్టర్ కి యాక్సిడెంట్.. కారు నుజ్జునుజ్జు
Horrific Incident In Meerpet Hyderabad 4
Video_icon

మీర్ పేట్ లో మహిళ దారుణ హత్య

YS Jagan Fires On Chandrababu Over AP Medical Colleges 5
Video_icon

PPP పేరుతో బాబు భారీ స్కాం
Advertisement