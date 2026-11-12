‘ఇడుపు కాయితం’ సినిమా టీజర్ విడుదల (ఫోటోలు)

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ప్రియదర్శి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న తాజా సినిమా ‘ఇడుపు కాయితం’ (Idupu Kayitham) టీజర్ తాజాగా విడుదలైంది.
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ప్రియదర్శి, సరసన నాగదుర్గ నటిస్తున్నారు.
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వంశీరెడ్డి దొండపాటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
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సుకుమార్ రైటింగ్స్, బన్నీ వాస్ వర్క్స్ బ్యానర్లపై సుకుమార్, బన్నీ వాస్, తబితా సుకుమార్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
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గ్రామీణ నేపథ్యం, పల్లెటూరి సంప్రదాయాలు, కుటుంబ విలువలు, భావోద్వేగాలు మరియు విడాకుల నేపథ్యంలో ఈ సినిమా కథ సాగుతున్నట్లు టీజర్ ద్వారా తెలుస్తోంది.
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ఈ సినిమాను డిసెంబర్ 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నారు.
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