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పూజిత పొన్నాడ.. తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులకు పరిచయం అవసరంలేని పేరు. 2016లో నాగార్జున ఊపిరి సినిమాతో కెరీర్ ప్రారంభించింది.
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రామ్ చరణ్, సుకుమార్ కాంబోలో వచ్చిన రంగస్థలం సినిమాతో పూజితకు ఒక్కసారిగా గుర్తింపు వచ్చింది.
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తెలుగులో రాజుగాడు, బ్రాండ్ బాబు, హ్యాపీ వెడ్డింగ్, కల్కి, వేర్ ఈజ్ వెంకటలక్ష్మి, రన్, మిస్ ఇండియా, కథ కంటికి మనం ఇంటికి, ఓదెల రైల్వే స్టేషన్ చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది.
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అలాగే రవితేజ నటించిన రావణాసుర సినిమాలో కీలకపాత్రలో పోషించింది.
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పూజిత పొన్నాడ సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్. నిత్యం ఏదోక పోస్ట్ చేస్తూ ఫాలోవర్లను ఆకట్టుకుంటుంది.
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తాజాగా పూజిత షేర్ చేసిన ఫోటోస్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
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(Images Source : Instagram/pujita.ponnada)