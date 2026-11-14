 'డిస్కో ఇన్ఫెర్నో' ఫ్యాషన్ ప్రదర్శనలో నటి శార్వరి వాఘ్ (ఫోటోలు) | Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'డిస్కో ఇన్ఫెర్నో' ఫ్యాషన్ ప్రదర్శనలో నటి శార్వరి వాఘ్ (ఫోటోలు)

Nov 14 2026 7:51 AM | Updated on Nov 14 2026 7:51 AM

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai1
1/26

ముంబై : ప్రముఖ భారతీయ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ద్వయం అబు జానీ మరియు సందీప్ ఖోస్లా రూపొందించిన 'డిస్కో ఇన్ఫెర్నో' (Disco Inferno) అనేది 1970 మరియు 80ల నాటి డిస్కో యుగపు గ్లామర్‌ను ఆధునిక భారతీయ కౌచర్ (Couture) శైలిలో పునఃసృష్టించిన ఒక ప్రత్యేక ఫ్యాషన్ ప్రదర్శన.

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai2
2/26

ఈ ప్రదర్శన ముంబైలోని మహాలక్ష్మి రేస్‌కోర్స్‌లో జరిగిన ఆర్ట్ ముంబై (Art Mumbai) వేదికగా ఘనంగా నిర్వహించబడింది.

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai3
3/26

నటి శార్వరి వాఘ్ (Sharvari Wagh) ఈ షోకు షోస్టాపర్‌గా వ్యవహరించి, ప్రదర్శనను ప్రారంభించి ముగించారు.

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai4
4/26

ఆమె మొదటి లుక్‌లో రంగురంగుల స్వరోవ్‌స్కీ క్రిస్టల్స్ మరియు రాళ్లతో రూపొందించిన మినీ డ్రెస్ ధరించగా, రెండో లుక్‌లో క్రిస్టల్ వర్క్ బ్లౌజ్‌తో కూడిన డ్రమాటిక్ రెడ్ కాన్సెప్ట్ శారీని ధరించి ఆకట్టుకున్నారు.

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai5
5/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai6
6/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai7
7/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai8
8/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai9
9/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai10
10/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai11
11/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai12
12/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai13
13/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai14
14/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai15
15/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai16
16/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai17
17/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai18
18/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai19
19/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai20
20/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai21
21/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai22
22/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai23
23/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai24
24/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai25
25/26

Designers Abu Jani Sandeep Khosla Disco Inferno Showcase at Art Mumbai26
26/26

(Images Source : Instagram/abujanisandeepkhosla)

# Tag
Bollywood Actress Fashion Fashion collection Fashion Events Bollywood Beauty photo gallery viral photo
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'డిస్కో ఇన్ఫెర్నో' ఫ్యాషన్ ప్రదర్శనలో నటి శార్వరి వాఘ్ (ఫోటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌లో అట్టహాసంగా ‘భారత్‌ సమ్మిట్‌’ ప్రారంభం (ఫోటోలు)
photo 3

చీరకట్టులో వైష్ణవి చైతన్య అందాల సందడి.. ( ఫొటోలు)
photo 4

‘రియాలిటీ’ మూవీ సాంగ్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

‘ఈఎన్‌ఈ రిపీట్‌’ మూవీ పాట విడుదల ప్రెస్ మీట్ (ఫోటోలు)

Video

View all
YS Jagan Financial Assistance To Gopika Injured In Raptadu Incident 1
Video_icon

రాప్తాడు బాధితురాలు గోపికకు వైఎస్ జగన్ ఆర్థిక సాయం
Anchor Eshwar About YS Jagan And YS Bharathi Greatness 2
Video_icon

ఇది జగన్, భారతిల సంస్కారం.. పవన్ ఈ వీడియో చూడు...
Gannavaram ZPTC Anagani Ravi Warning To Yarlagadda Venkata Rao 3
Video_icon

వల్లభనేని వంశీ వరకు ఎందుకు..? నీ స్థాయికి నేనే ఎక్కువ?
Lakshmi Parvathi Exposed Shocking Truth About Chandrababu Cheap Politics 4
Video_icon

ఆ రోజు లోకేష్ పై బాబు ప్రమాణం చేసి..! లక్ష్మీ పార్వతి షాకింగ్ కామెంట్స్
Nagarjuna Yadav Reveals Sensational Audio On Janasena Activists 5
Video_icon

చంద్రబాబు తిట్టమన్నాడు కనుకనే బూతులు తిట్టా..! లైవ్ లో సంచలన ఆడియో బయటపెట్టిన నాగార్జున యాదవ్
Advertisement