'డిస్కో ఇన్ఫెర్నో' ఫ్యాషన్ ప్రదర్శనలో నటి శార్వరి వాఘ్ (ఫోటోలు)

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ముంబై : ప్రముఖ భారతీయ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ద్వయం అబు జానీ మరియు సందీప్ ఖోస్లా రూపొందించిన 'డిస్కో ఇన్ఫెర్నో' (Disco Inferno) అనేది 1970 మరియు 80ల నాటి డిస్కో యుగపు గ్లామర్ను ఆధునిక భారతీయ కౌచర్ (Couture) శైలిలో పునఃసృష్టించిన ఒక ప్రత్యేక ఫ్యాషన్ ప్రదర్శన.
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ఈ ప్రదర్శన ముంబైలోని మహాలక్ష్మి రేస్కోర్స్లో జరిగిన ఆర్ట్ ముంబై (Art Mumbai) వేదికగా ఘనంగా నిర్వహించబడింది.
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నటి శార్వరి వాఘ్ (Sharvari Wagh) ఈ షోకు షోస్టాపర్గా వ్యవహరించి, ప్రదర్శనను ప్రారంభించి ముగించారు.
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ఆమె మొదటి లుక్లో రంగురంగుల స్వరోవ్స్కీ క్రిస్టల్స్ మరియు రాళ్లతో రూపొందించిన మినీ డ్రెస్ ధరించగా, రెండో లుక్లో క్రిస్టల్ వర్క్ బ్లౌజ్తో కూడిన డ్రమాటిక్ రెడ్ కాన్సెప్ట్ శారీని ధరించి ఆకట్టుకున్నారు.
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(Images Source : Instagram/abujanisandeepkhosla)