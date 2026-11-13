తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్లు శ్రీలీల, గౌరిప్రియ (ఫొటోలు)

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తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామిని టాలీవుడ్ హీరోయిన్లు శ్రీలీల(Sreeleela) శ్రీ గౌరిప్రియ..(Sri Gouri Priya) శుక్రవారం వేకువజామున దర్శించుకున్నారు.
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శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి సుప్రభాత సేవలో పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
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పూజల అనంతరం స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు.
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ఈ సందర్భంగా ఆలయం వద్ద వీరిని చూసేందుకు భక్తులు ఆసక్తి చూపారు.
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(Images Source : Instagram/itsmytirupati)