 తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్లు శ్రీలీల, గౌరిప్రియ (ఫొటోలు) | Actress Sri Gouri Priya And Sreeleela Visited Tirumala | Sakshi
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తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్లు శ్రీలీల, గౌరిప్రియ (ఫొటోలు)

Nov 13 2026 9:04 AM | Updated on Nov 13 2026 9:06 AM

Actress Sri Gouri Priya And Sreeleela Visited Tirumala1
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తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామిని టాలీవుడ్ హీరోయిన్లు ‍శ్రీలీల(Sreeleela) శ్రీ గౌరిప్రియ..(Sri Gouri Priya) శుక్రవారం వేకువజామున దర్శించుకున్నారు.

Actress Sri Gouri Priya And Sreeleela Visited Tirumala2
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శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి సుప్రభాత సేవలో పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

Actress Sri Gouri Priya And Sreeleela Visited Tirumala3
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పూజల అనంతరం స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు.

Actress Sri Gouri Priya And Sreeleela Visited Tirumala4
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ఈ సందర్భంగా ఆలయం వద్ద వీరిని చూసేందుకు భక్తులు ఆసక్తి చూపారు.

Actress Sri Gouri Priya And Sreeleela Visited Tirumala5
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Actress Sri Gouri Priya And Sreeleela Visited Tirumala6
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Actress Sri Gouri Priya And Sreeleela Visited Tirumala7
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Actress Sri Gouri Priya And Sreeleela Visited Tirumala8
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Actress Sri Gouri Priya And Sreeleela Visited Tirumala9
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Actress Sri Gouri Priya And Sreeleela Visited Tirumala10
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Actress Sri Gouri Priya And Sreeleela Visited Tirumala11
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Actress Sri Gouri Priya And Sreeleela Visited Tirumala12
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Actress Sri Gouri Priya And Sreeleela Visited Tirumala13
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Actress Sri Gouri Priya And Sreeleela Visited Tirumala15
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(Images Source : Instagram/itsmytirupati)

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