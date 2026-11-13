హు..హు..హు.. ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే! (ఫోటోలు)

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గజగజ వణుకుతున్న హైదరాబాద్ (ఫొటోలు)

Nov 13 2026 7:28 AM | Updated on Nov 13 2026 7:28 AM

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హైదరాబాద్‌లో చలి తీవ్రత ఒక్కసారిగా పెరిగి, నగరవాసులు గజగజ వణుకుతున్నారు.

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అయితే, వారం రోజుల కిందటే నగరంలో చలి తీవ్రత మొదలైంది.

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తుఫాన్ల ప్రభావంతో శీతాకాల రాత్రులు వెచ్చగా ఉండవచ్చని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేసినా... దీపావళి నుంచి చలి క్రమంగా పెరుగుతోంది.

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ఉత్తరాది నుంచి వీస్తున్న పొడిగాలులు చలిని మరింత పెంచుతున్నాయి.

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శివారుల్లో, ముఖ్యంగా పచ్చదనం ఎక్కువగా ఉండేచోట ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తక్కువగా నమోదవుతున్నాయి.

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గురువారం రాజేంద్రనగర్‌లో 12.5 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ నమోదైంది. నగరంలో మాత్రం సగటున 16.2 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత రికార్డయింది.

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