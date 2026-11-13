 ‘ఈఎన్‌ఈ రిపీట్‌’ మూవీ పాట విడుదల ప్రెస్ మీట్ (ఫోటోలు) | ENE2 Movie Song Launch Press Meet HD Photos | Sakshi
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‘ఈఎన్‌ఈ రిపీట్‌’ మూవీ పాట విడుదల ప్రెస్ మీట్ (ఫోటోలు)

Nov 13 2026 12:27 PM | Updated on Nov 13 2026 12:33 PM

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విశ్వక్‌ సేన్‌ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం ‘ఈఎన్‌ఈ రిపీట్‌’ (ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్‌).

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తరుణ్‌ భాస్కర్‌ దర్శకత్వం వహించిన ‘ఈ నగరానికి ఏమైంది’ (2018) మూవీకి సీక్వెల్‌గా విశ్వక్‌ సేన్‌–తరుణ్‌ భాస్కర్‌ కాంబినేషన్‌లోనే ‘ఈఎన్‌ఈ రిపీట్‌’ రూపొందింది.

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శ్రీనాథ్‌ మాగంటి, అభినవ్‌ గోమఠం, వెంకటేశ్‌ కాకుమాను ఇతర పాత్రలు పోషించారు.

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ఎస్‌ ఒరిజినల్స్, రూట్‌ నోడ్‌ సినిమా పతాకాలపై సృజన్‌ యరబోలు, సందీప్‌ నాగిరెడ్డి నిర్మించిన ఈ మూవీ ఈ నెల 19న విడుదల కానుంది.

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వివేక్‌ సాగర్‌ సంగీతం అందించిన ఈ మూవీ నుంచి ‘బతుకమ్మ...’ అంటూ సాగే సాంగ్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ని నిర్వహించారు.

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చంద్రబోస్‌ సాహిత్యం అందించిన ఈ పాటను శ్రేయా ఘోషల్‌ పాడారు. ‘‘బతుకమ్మ...’ పాటను ప్రతి ప్రేక్షకుడు ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నాను’’ అన్నారు చంద్రబోస్‌.

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