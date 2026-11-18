అరాచకాలు చేస్తుంటే చూస్తూ ఊరుకోం - సుప్రీం
ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - కూటమి సర్కార్
సాక్షి కార్టూన్: 22-10-2026
శబరిమల అయ్యప్ప భక్తులకు కేరళ ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది.
టీమిండియా యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ మరో వరల్డ్ రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.
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Nov 18 2026 6:04 PM | Updated on Nov 18 2026 6:14 PM
బాలీవుడ్ హీరోయిన్ శార్వరి వాఘ్.. తన కొత్త సినిమా 'హే ప్రేమ్ మోలియా' ప్రమోషన్లలో బిజీగా ఉంది. ఇందులో భాగంగా అందంగా మెరిసిపోతూ కనిపించింది.
(Images Source : Instagram/sharvari)
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