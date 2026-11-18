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'వ్యూ: ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ' (View – The Point of View) అనేది మహేష్ కాంపెల్లి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఒక తెలుగు హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ చిత్రం.
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ఈ సినిమాలో శ్రీ పూజా రెడ్డి హీరోయిన్ గా నటించింది.
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'పోచమ్మ' (Pochamma) అనే మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్లో నటించింది. (ఇది 'ఆహా' (aha) ఓటీటీలో స్ట్రీమ్ అయింది).
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'తత్వ' (Tatva) అనే డ్రామా థ్రిల్లర్ వెబ్ ఫీచరెట్టేకు రచన మరియు దర్శకత్వం వహించారు.
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'ఆ ఒక్కటి అడక్కు' (2024), 'ఒడెల 2' (2025) వంటి చిత్రాల్లో కూడా కనిపించారు.
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