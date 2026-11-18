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తరుణ్ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్' (ENE Repeat).
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ఈ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ నవంబర్ 17, 2026 సాయంత్రం హైదరాబాద్లోని హోటల్ దస్పల్లా వేదికగా ఘనంగా జరిగింది.
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ఈ చిత్రం నవంబర్ 19, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
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దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్, హీరో విశ్వక్ సేన్తో పాటు అభినవ్ గోమఠం, వెంకటేష్ కాకుమాను, శ్రీనాథ్ మాగంటి మరియు ఇతర చిత్రబృందం ఈ వేడుకలో సందడి చేశారు.
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