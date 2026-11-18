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ముంబై : ఎర్త్షాట్ ప్రైజ్ 2026 (The Earthshot Prize) ఆరో వార్షిక అవార్డుల ప్రదానోత్సవం నవంబర్ 17, 2026న భారతదేశంలోని ముంబైలో ఘనంగా జరిగింది.
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బ్రిటన్ యువరాజు ప్రిన్స్ విలియం 2020లో స్థాపించిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక పర్యావరణ పురస్కారం, ప్రపంచ పర్యావరణ సమస్యలకు వినూత్న పరిష్కారాలు చూపే వారికి ప్రదానం చేస్తారు.
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ఈ వేడుక ముంబైలోని జియో వరల్డ్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో నవంబర్ 17, 2026న జరిగింది.
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ఐదు ప్రధాన విభాగాలలో విజేతలుగా నిలిచిన వారికి తమ ప్రాజెక్టులను విస్తరించడానికి ఒక్కొక్కరికి £1 మిలియన్ (సుమారు $1.3 మిలియన్లు) చొప్పున నగదు బహుమతి అందించారు.
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ప్రిన్స్ విలియం మరియు వేల్స్ యువరాణి కేట్ మిడిల్టన్ ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు.
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బాలీవుడ్ దర్శకుడు కరణ్ జోహార్ వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించగా, సచిన్ టెండూల్కర్, అలియా భట్, సోనమ్ కపూర్, హాలీవుడ్ నటుడు రామీ మాలెక్ వంటి ప్రముఖులు అవార్డులను అందజేశారు.
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ఈ ఏడాది మొదటిసారిగా 9 నుండి 17 ఏళ్ల లోపు యువ ఆవిష్కర్తలను ప్రోత్సహించేందుకు 'చిల్డ్రన్స్ ఎర్త్షాట్' (Children's Earthshot) అవార్డులను కూడా ముంబైలో ప్రవేశపెట్టారు.
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ఈ అవార్డుల వేడుకను నవంబర్ 30 నుండి 240కి పైగా దేశాల్లో Amazon Prime Video ద్వారా ప్రసారం చేయనున్నారు.
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(Images Source : Instagram/earthshotprize)