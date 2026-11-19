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కైకలూరు: చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు.. జీవవైవిధ్య కేంద్రమైన కొల్లేరు సరస్సు విదేశీ, స్వదేశీ పక్షుల రెక్కల చప్పుళ్లతో కళకళలాడుతోంది.
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ఎటువంటి రాడార్ వ్యవస్థతో సంబంధం లేకుండా వేలాది కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి అరుదైన వలస పక్షులు కొల్లేరుకు చేరుతాయి.
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ఏటా నవంబరు నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు కొల్లేరు పక్షుల వీక్షణకు అనువైన కాలం. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక రికార్డులు కలిగిన పక్షులు సైతం కొల్లేరు విడిదికి వచ్చేశాయి.
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ఏలూరు జిల్లా పరిధిలో కొల్లేరు సరస్సులో విహరిస్తున్నా పక్షులు రారమ్మని పర్యాటకులను ఆహ్వానిస్తున్నాయి.
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రష్యా, సైబీరియా, మధ్య ఆసియా, ఉత్తర యూరప్, నైజీరియా, ఆ్రస్టేలియా తదితర ప్రాంతాల్లో చలి తీవ్రత పెరిగినప్పుడు ఆహారం, ఆవాసం కోసం పక్షుల దక్షణ దిశగా ప్రయాణిస్తాయి.
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