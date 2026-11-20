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90ల నాటి నటి మాధురి దీక్షిత్ సరికొత్త ఫ్యాషన్ స్టైల్తో ట్రెండ్ సెట్ చేస్తుంటుంది. ఈసారి స్టేట్మెంట్ షర్ట్ బ్లౌజ్చీర లుక్లో అదరగొట్టింది.
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పాస్టెల్-టోన్డ్ ప్రింటెడ్ చీరను, స్ట్రక్చర్డ్, షర్ట్-ప్రేరిత బ్లౌజ్తో జతచేసి ఆధునిక చీరకట్టు స్టైల్ని పరిచయం చేశారామె.
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లేత షాంపేన్-బేజ్ రంగులో, ఐవరీ ఛాయతో చాలా లైట్ కలర్తో నిరాడంబరంగా ఉంటూ హుందాగా కనిపించేలా చేస్తుంది.
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అయతే సాంప్రదాయ బ్లౌజ్లా కాకుండా షర్ట్ స్లైట్ బ్లౌజ్ విత్ టైతో రాయల్ లుక్తో మెరిసిందామె. తన లుక్కి అనుగుణంగా తక్కువ ఆభరణాలే ఎంపిక చేసుకున్నారు. జస్ట్ సింపుల్ చెవిపోగులు, చేతికి చిన్న ఉంగరం ధరించింది.
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కాగా, మాధురి దీక్షిత్ బాలీవుడ్లో 70కి పైగా హిందీ చిత్రాలలో నటించారు. ప్రస్తుతం ఆమె టెలివిజన్ రియాలిటీ షోలు , వెబ్సీరీస్లలో నటిస్తున్నారు.
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(Images Source : Instagram/madhuridixitnene)