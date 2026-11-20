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టైమ్ మ్యాగజైన్ తొలిసారిగా విడుదల చేసిన 'టైమ్ 100 నెక్స్ట్ ఇండియా 2026' జాబితాలో భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతున్న 100 మంది వర్ధమాన నాయకులు మరియు ప్రతిభావంతులకు చోటు దక్కింది.
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సినీ నటి ఆలియా భట్ (Alia Bhatt)
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సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ (Anirudh Ravichander)
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టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి సానియా మీర్జా (Sania Mirza)
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భారత మహిళ క్రికెట్ : హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (Harmanpreet Kaur)
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సినీ నటి సాయి పల్లవి (Sai Pallavi)
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బాలీవుడ్ నటుడు ఆర్యన్ ఖాన్ (Aryan Khan)
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భారత చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ గుకేష్ దొమ్మరాజు (Gukesh Dommaraju)
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భారతీయ వెయిట్లిఫ్టర్ మీరాబాయి చాను (Mirabai Chanu)
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నటి సమంత (Samantha Ruth Prabhu)
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భారతీయ అథ్లెట్ విద్యా రామ్రాజ్ (Vithya Ramraj)
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గాయని, పాటల రచయిత జస్లీన్ రాయల్ (Jasleen Royal)
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నటి నయనతార (Nayanthara)
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చిత్రనిర్మాత పాయల్ కపాడియా (Payal Kapadia)
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ఒడిస్సీ నర్తకి ఆరుషి ముద్గల్ (Arushi Mudgal)
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దర్శకుడు, నిర్మాత, పా. రంజిత్ (Pa Ranjith)
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బాలీవుడ్ నటుడు విక్కీ కౌశల్ (Vicky Kaushal)
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బాలీవుడ్ నటుడు వేదాంగ్ రైనా (Vedang Raina)
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భారత క్రికెటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ (Vaibhav Sooryavanshi)
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భారత మహిళా హాకీ గోల్కీపర్ సవితా పునియా (Savita Punia)
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నటుడు జహాన్ కపూర్ (Zahan Kapoor)
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నటి పార్వతి తిరువోతు (Parvathy Thiruvothu)
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స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు పవన్ కుమార్ చందన (Pawan Kumar Chandana)
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నాగాలాండ్లోని కోహిమాకు చెందిన భారతీయ చిత్ర దర్శకుడు తేజా రియో (Theja Rio)
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బాలీవుడ్ నటుడు అలీ ఫజల్ (Ali Fazal)
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బాలీవుడ్ నటుడు జితేంద్ర కుమార్ (Jitendra Kumar)
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బాలీవుడ్ నటుడు జహాన్ కపూర్ (Zahan Kapoor)
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నటుడు మరియు గాయకుడు దిల్జిత్ దోసాంజ్ (Diljit Dosanjh)