1/15
నటి మీనాక్షి చౌదరి (Meenakshi Chaudhary) ఈరోజు (నవంబర్ 26, 2026) ఉదయం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు
2/15
కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి ఆలయానికి చేరుకున్న ఆమె స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.
3/15
దర్శనానంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన మీనాక్షి, దర్శనం చాలా బాగా జరిగిందని తెలిపారు.
4/15
తన కొత్త సినిమా డిసెంబర్ 4న విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో స్వామివారి ఆశీస్సులు తీసుకున్నానని, సినిమా ఘన విజయం సాధించాలని ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
5/15
వచ్చే ఏడాది ఒక నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రాజెక్ట్తో పాటు కార్తీతో కలిసి నటించే సినిమాకు సంబంధించిన వివరాలు త్వరలో ప్రకటిస్తామని వెల్లడించారు.
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
13/15
14/15
15/15