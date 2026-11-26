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దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా.. డైరెక్టర్ పవన్ సాధినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా ‘ఆకాశంలో ఒక తార’. గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమా, లైట్బాక్స్ మీడియా బ్యానర్లపై సందీప్ గున్నం, రమ్య గున్నం ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.
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సాత్విక వీరవల్లి హీరోయిన్ కాగా.. శ్రుతి హాసన్, రుహాని శర్మ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
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ఈ సినిమా నవంబర్ 20 ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మంచి స్పందన అందుకుంది. ఈ మేరకు ప్రెస్ మీట్ను నిర్వహించింది చిత్రబృందం.
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