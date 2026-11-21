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శ్రీశైలంటెంపుల్: జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రమైన శ్రీశైలంలో శుక్రవారం కోటిదీపోత్సవ కార్యక్రమం దేదీప్యమానంగా సాగింది. దేవస్థాన ఆగమ పాఠశాల వద్ద కై లాసపర్వత నమునాలో ప్రత్యేక వేదిక నిర్వహించారు. సాయంత్రం 6గంటల నుంచి కోటిదీపోత్సవ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది.
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దీపోత్సవానికి కావాల్సిన పూజాద్రవ్యాలన్నింటిని దేవస్థానమే సమకూర్చింది. ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త డాక్టర్ దీవిహయగ్రీవాచార్యులు..కోటిదీపోత్సవ విశేషాలను వివరించారు.
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అలాగే సంప్రదాయ నృత్యప్రదర్శన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
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అనంతరం స్వామిఅమ్మవార్లకు దశవిధహారతులుగా ఓంకార హారతి, నాగహారతి, త్రిశూలహారతి, నందిహారతి, సింహాహారతి, సూర్యహారతి, చంద్రహారతి, కుంభహారతి, నక్షత్రహారతి, కర్పూరహారతి సమర్పించారు.
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అనంతరం ప్రఖ్యాత సినీ నేపథ్య గాయకులు మనో, వారి బృందం వారిచే భక్తి సంగీత స్వరార్చన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
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చివరిగా మంత్రపుష్పం, తీర్థప్రసాద వితరణ, ఆశీర్వచనంతో కోటిదీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ముగించారు.
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