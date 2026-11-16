'ది మేజ్' సినిమా ట్రైలర్ విడుదల (ఫోటోలు)

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నటుడు శ్రీరామ్ (శ్రీకాంత్) ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న సైకలాజికల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమా ది మేజ్ (The Maze) ట్రైలర్ హైదరాబాద్లో ఘనంగా విడుదలయ్యింది.
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ఈ చిత్రంలో శ్రీరామ్తో పాటు హృతిక శ్రీనివాస్ (హరిత శ్రీనివాస్) కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
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పద్మవ్యూహం నేపథ్యంతో కూడిన ఆసక్తికరమైన ట్విస్టులు, సస్పెన్స్తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు.
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హైదరాబాద్లో జరిగిన ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమానికి పలువురు సినీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఇప్పటికే విడుదలైన రివర్స్ టీజర్ కూడా ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది.
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