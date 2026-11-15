 గ్రీన్ కలర్ డ్రస్.. నిహారిక అదిరేట్టు (ఫొటోలు) | Niharika Konidela Stuns in a Green Dress | Sakshi
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గ్రీన్ కలర్ డ్రస్.. నిహారిక అదిరేట్టు (ఫొటోలు)

Nov 15 2026 1:56 PM | Updated on Nov 15 2026 2:40 PM

Niharika Konidela Stuns in a Green Dress1
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మెగా డాటర్ నిహారిక.. పచ్చ రంగు డ్రస్‌లో మెరిసిపోతూ కనిపించింది.

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