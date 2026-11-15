 షూటింగ్ బ్రేక్‌లో ఫన్నీ ఫొటో షూట్ (ఫొటోలు) | Actress Vaishnavi Chaitanya Funny Pics Goes Viral | Sakshi
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షూటింగ్ బ్రేక్‌లో ఫన్నీ ఫొటో షూట్ (ఫొటోలు)

Nov 15 2026 12:50 PM | Updated on Nov 15 2026 12:56 PM

Actress Vaishnavi Chaitanya Funny Pics Goes Viral1
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తమిళంలో ఓ సినిమా చేస్తున్న తెలుగమ్మాయి వైష్ణవి చైతన్య.. చిత్రీకరణ మధ్యలో దొరికిన కాస్త టైంలో ఫొటోషూట్ చేశానని చెబుతూ కొన్ని ఫొటోలని పంచుకుంది.

Actress Vaishnavi Chaitanya Funny Pics Goes Viral2
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Actress Vaishnavi Chaitanya Funny Pics Goes Viral3
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Actress Vaishnavi Chaitanya Funny Pics Goes Viral4
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Actress Vaishnavi Chaitanya Funny Pics Goes Viral5
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Actress Vaishnavi Chaitanya Funny Pics Goes Viral6
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Actress Vaishnavi Chaitanya Funny Pics Goes Viral7
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Actress Vaishnavi Chaitanya Funny Pics Goes Viral8
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Actress Vaishnavi Chaitanya Funny Pics Goes Viral9
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Actress Vaishnavi Chaitanya Funny Pics Goes Viral10
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# Tag
Vaishnavi Chaitanya Tollywood Beauty viral photos photo gallery
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షూటింగ్ బ్రేక్‌లో ఫన్నీ ఫొటో షూట్ (ఫొటోలు)
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