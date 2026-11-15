 అలియాస్ రుక్మిణీ.. ఇట్స్ సెలబ్రేషన్ టైమ్ (ఫొటోలు) | Alias Rukmini Team Party Time Photos Goes Viral | Sakshi
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అలియాస్ రుక్మిణీ.. ఇట్స్ సెలబ్రేషన్ టైమ్ (ఫొటోలు)

Nov 15 2026 11:57 AM | Updated on Nov 15 2026 12:15 PM

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వచ్చే నెల 04న థియేటర్లలోకి రాబోతున్న సినిమా 'అలియాస్ రుక్మిణీ'. నితిన్ హీరో కాగా నాని నిర్మించాడు. రీసెంట్ గానే షూటింగ్ పూర్తయింది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఓ సాయంత్రం టీమ్ అంతా కలిసి పార్టీ చేసుకున్నారు.

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