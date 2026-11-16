 ‘ఆకాశంలో ఒక తార’ మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫోటోలు) | Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad | Sakshi
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‘ఆకాశంలో ఒక తార’ మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫోటోలు)

Nov 16 2026 6:47 AM | Updated on Nov 16 2026 6:47 AM

Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad1
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దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా.. డైరెక్టర్ పవన్ సాధినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న సినిమా ‘ఆకాశంలో ఒక తార’.

Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad2
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గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమా, లైట్‌బాక్స్ మీడియా బ్యానర్లపై సందీప్ గున్నం, రమ్య గున్నం ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad3
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సాత్విక వీరవల్లి కథానాయికగా పరిచయమవుతుండగా, శ్రుతి హాసన్, రుహాని శర్మ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad4
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ఈ సినిమా నవంబర్ 20న విడుదల కానుంది.

Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad5
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ఈ సందర్భంగా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad6
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ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun) ఈ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్‌కు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన దుల్కర్ సల్మాన్‌ను, సినిమా కథను ప్రశంసించారు.

Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad7
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad8
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad9
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad10
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad11
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad12
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad13
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad14
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad15
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad16
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad17
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad18
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad19
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad20
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad21
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad22
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad23
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad24
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad25
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad26
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad27
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad28
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad29
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad30
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Aakasamlo Oka Tara Movie Pre Release Event JRC Convention Center in Hyderabad31
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