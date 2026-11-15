 చీరకట్టుతో ఆకట్టుకుంటున్న అనుపమ (ఫోటోలు) | Anupama Looks Stunning in a Traditional Saree | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చీరకట్టుతో ఆకట్టుకుంటున్న అనుపమ (ఫోటోలు)

Nov 15 2026 8:52 PM | Updated on Nov 15 2026 8:52 PM

Anupama Looks Stunning in a Traditional Saree1
1/18

Anupama Looks Stunning in a Traditional Saree2
2/18

Anupama Looks Stunning in a Traditional Saree3
3/18

Anupama Looks Stunning in a Traditional Saree4
4/18

Anupama Looks Stunning in a Traditional Saree5
5/18

Anupama Looks Stunning in a Traditional Saree6
6/18

Anupama Looks Stunning in a Traditional Saree7
7/18

Anupama Looks Stunning in a Traditional Saree8
8/18

Anupama Looks Stunning in a Traditional Saree9
9/18

Anupama Looks Stunning in a Traditional Saree10
10/18

Anupama Looks Stunning in a Traditional Saree11
11/18

Anupama Looks Stunning in a Traditional Saree12
12/18

Anupama Looks Stunning in a Traditional Saree13
13/18

Anupama Looks Stunning in a Traditional Saree14
14/18

Anupama Looks Stunning in a Traditional Saree15
15/18

Anupama Looks Stunning in a Traditional Saree16
16/18

Anupama Looks Stunning in a Traditional Saree17
17/18

Anupama Looks Stunning in a Traditional Saree18
18/18

# Tag
anupama Parameswaran Tollywood Tollywood Beauty viral photo photo gallery
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరకట్టుతో ఆకట్టుకుంటున్న అనుపమ (ఫోటోలు)
photo 2

సీనియర్ నటుడు గిరిబాబుకు టాలీవుడ్ ప్రముఖుల నివాళి.. (ఫోటోలు)
photo 3

జపాన్‌లో ఫ్యామిలితో విజయ్‌ దేవరకొండ తాజా ఫొటోలు
photo 4

గ్రీన్ కలర్ డ్రస్.. నిహారిక అదిరేట్టు (ఫొటోలు)
photo 5

షూటింగ్ బ్రేక్‌లో ఫన్నీ ఫొటో షూట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Actor Giribabu Great Words About YS Rajasekhar Reddy 1
Video_icon

నేను చూసిన రాజకీయ నాయకుల్లో... YSR అద్భుతమైన వ్యక్తి
Raghu Babu's Emotional words on His Father 2
Video_icon

నాన్న చివరి కోరిక అదే.. !
Massive Joins In YSRCP in the Presence of Vallabhaneni Vamsi 3
Video_icon

YSRCP లో చేరిన టీడీపీ కీలక నేత
Women Mass Warning Home Minister Vangalapudi Anitha 4
Video_icon

హోంమంత్రి అనితకు లెఫ్ట్ & రైట్ ఇచ్చిపడేసిన మహిళ
Srikakulam BJP Leader Challa Venkateswara Rao Hulchal At Namination Center 5
Video_icon

నేనెవరో తెలుసా..? ఏకంగా పోలీసులనే కారుతో గుద్ది.. బీజేపీ నేత వీరంగం
Advertisement