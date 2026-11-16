 ‘మన డాక్టర్ బాబే’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఫంక్షన్ (ఫోటోలు) | Mana Doctor Baabe Movie Pre Release Event Photos | Sakshi
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‘మన డాక్టర్ బాబే’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఫంక్షన్ (ఫోటోలు)

Nov 16 2026 8:52 AM | Updated on Nov 16 2026 8:58 AM

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‘మన డాక్టర్ బాబే’ (Mana Doctor Baabe) సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ మరియు ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుక నవంబర్ 15, 2026న హైదరాబాద్‌లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్స్‌లో ఘనంగా జరిగింది.

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చిత్రం నవంబర్ 20, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

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ఈ చిత్రంలో శ్రీ స్కంధ హీరోగా పరిచయమవుతుండగా, మోహన సిద్ధి మరియు శృతి శంకర్ హీరోయిన్లుగా నటించారు. అలీ మరియు రాజీవ్ కనకాల కీలక పాత్రలు పోషించారు.

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చలపతి కుమార్ పువ్వాడ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని స్కంద ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై వి. కృతాక్షి నిర్మించారు.

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