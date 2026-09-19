 బిగ్ బాస్ బ్యూటీ తనూజ ‘హతః’ సినిమా టీజర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు) | Tanuja Puttaswami : Hatah Teaser Launch Event HD Photos | Sakshi
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బిగ్ బాస్ బ్యూటీ తనూజ ‘హతః’ సినిమా టీజర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Sep 19 2026 7:17 AM | Updated on Sep 19 2026 7:17 AM

Tanuja Puttaswami : Hatah Teaser Launch Event HD Photos1
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కిరణ్ అబ్బవరం హీరోగా మాత్రమే కాదు.. నిర్మాతగానూ ఇండస్ట్రీలో రాణిస్తున్నారు. ఇప్పటికే తన బ్యానర్‌లో తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ సినిమాతో నిర్మాతగా మారారు.

Tanuja Puttaswami : Hatah Teaser Launch Event HD Photos2
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తాజాగా తన క ప్రొడక్షన్స్‌ నిర్మాణంలో మరో సినిమా వచ్చేస్తోంది. ఈ సారి థ్రిల్లర్‌ జానర్‌లో మూవీని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్.

Tanuja Puttaswami : Hatah Teaser Launch Event HD Photos3
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కుష్లు మద్దాల, రెహ్మాన్‌, నమ్రిత ఎంవీ, తనూజ పుట్టస్వామి కీలక పాత్రల్లో వస్తోన్న థ్రిల్లర్ మూవీ హతః. ఈ సినిమాకు అనుష్ గోరాక్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Tanuja Puttaswami : Hatah Teaser Launch Event HD Photos4
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తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్ రిలీజ్ చేశారు.

Tanuja Puttaswami : Hatah Teaser Launch Event HD Photos5
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ఈ మూవీని దీపావళి కానుకగా నవంబరు 6న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

Tanuja Puttaswami : Hatah Teaser Launch Event HD Photos6
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Tanuja Puttaswami : Hatah Teaser Launch Event HD Photos7
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Tanuja Puttaswami : Hatah Teaser Launch Event HD Photos10
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Tanuja Puttaswami : Hatah Teaser Launch Event HD Photos11
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Tanuja Puttaswami : Hatah Teaser Launch Event HD Photos13
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బిగ్ బాస్ బ్యూటీ తనూజ ‘హతః’ సినిమా టీజర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
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